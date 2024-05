Wishbone Ash, Atatürk Kültür Merkezi'nde Hayranlarıyla Buluştu

İngiltere'nin köklü rock gruplarından Wishbone Ash, Atatürk Kültür Merkezi'nde ( Akm ) hayranlarıyla buluştu.

Vokal ve gitarda Andy Powell, solo gitarda Mark Abrahams, bas gitarda Rob Skeat ve davulda Mike Truscott'un yer aldığı grup, AKM'nin Türk Telekom Opera Salonu'nda performans sergiledi.

Konsere "Real Guitars Have Wings" şarkısıyla başlayan rock dörtlüsü, "We Stand As One", "The King Will Come", "Warrior", "Throw Down The Sword", "The Pilgrim", "Jailbait" ve "Sometime World" gibi sevilen eserlerini seslendirdi.

Grup, eski ve yeni albümlerden parçalarının yanı sıra blues müzisyeni Jimmy Reed'in "Baby What You Want Me To Do" şarkısını da çaldı.

"Farklı kuşakları bir araya getirmek çok hoş"

Seyircilere hitap eden Powell, iki yıl üst üste Türkiye'de konser verdiği için şanslı hissettiğini belirterek, "İstanbul'da bulunmak harika bir keyif bizim iiçin. Burada yaşlı ve genç hayranlarımızı görüyorum. Farklı kuşakları bir araya getirmek çok hoş." dedi.

Powell, konserin sonuna doğru seslendirdikleri "Phoenix" şarkısının "yeniden doğuş" ve "arınma" konularını içerdiğini kaydetti ve "Bu şarkıyı dünyanın her yerinde zor zamanlar geçiren insanlara adıyoruz." diye konuştu.

Yaklaşık 2 saat süren konser, Wishbone Ash hayranlarından büyük beğeni gördü.

İngiltere'nin Devon bölgesinde 1966'da Andy Powell ve Teed Turner tarafından "Empty Vessels" adıyla kurulan grup, kısa süre sonra Londra'da "Tanglewood" adını alarak performans sergilemeye başladı. 1969'da menajer Miles Copeland'in grubun isim değişikliğine öncülük etmesi üzerine topluluk, "Wishbone" ve "Ash" isimlerini birleştirerek bugünkü adını aldı.

Türkiye'de en son geçen yıl 24 Mayıs'ta Ankara'da konser veren grup, 25 stüdyo albümü, 11 konser albümü, beş DVD ile rock belgeseli "This is Wishbone Ash" gibi pek çok yapıta imza attı.