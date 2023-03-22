Venezuela, ABD'nin İnsan Hakları Raporunu Reddetti

CARACAS, 22 Mart (Xinhua) -- Venezuela hükümeti, ABD'nin insan haklarını siyasi araç olarak kullandığını söyleyerek ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Pazartesi günü yayımladığı sözde insan hakları uygulamaları üzerine ülke raporları 2022'yi kesin bir dille reddetti.

CARACAS, 22 Mart (Xinhua) -- Venezuela hükümeti, ABD'nin insan haklarını siyasi araç olarak kullandığını söyleyerek ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Pazartesi günü yayımladığı sözde insan hakları uygulamaları üzerine ülke raporları 2022'yi kesin bir dille reddetti.

Venezuela Dışişleri Bakanlığı Pazartesi gecesi yaptığı yazılı açıklamada, "Venezuela halkına karşı sürekli saldırganlık besleyen ABD hükümeti, diğer hükümetlerin eylemlerini derecelendirmeye kalkıyor" ifadelerini kullandı.

Bakanlık, ABD'nin Irak'a açtığı savaşın 20. yıldönümünde, "insan haklarının ABD tarafından siyasi avantaj için kullanılan bir araçtan başka bir şey olmadığını" belirtti.

ABD'nin "egemen devletlere saldırmak" için rapor yayımladığını vurgulayan bakanlık, ABD'nin kendi sınırları içindeyse yoksulluğun yanı sıra "polisin kurumlaşmış ırkçılığının barbarlığını azaltma konusunda başarısız olduğunu" belirtti.

Bakanlık, diğer ülkelerin itibarını sarsarken, ABD'nin önemli insan hakları anlaşmalarını imzalamadığını ya da onaylamadığını belirtti ve bu anlaşmalar arasında Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü ve Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin bulunduğuna dikkat çekti.

Açıklamada, "ABD, dünya nüfusunun en az yüzde 30'una karşı yasadışı ve tek taraflı zorlayıcı önlemler uygulamaya devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.