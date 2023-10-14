Van'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi: 20 yaralı

Van'ın Başkale ilçesinde, Afganistan uyruklu kaçak göçmenleri taşıyan bir minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı. Minibüs sürücüsü ile 4 kaçak göçmen ise olay yerinden kaçtı. Kazadan sonra kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

VAN'ın Başkale ilçesinde, Afganistan uyruklu kaçan göçmenlerin taşındığı kapalı kasa minibüsün şarampole devrildiği kazada 20 kişi yaralandı. Minibüsün sürücüsü ile 4 kaçak göçmen ise kaza yerinden yaya olarak kaçtı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Sallıdere Mahallesi'nde meydana geldi. 25 ABT 206 plakalı kaçak göçmenlerin taşındığı kapalı kasa minibüs, Başkale istikametine seyir halinde olduğu sırada, kimliği belirsiz sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle şarampole devrildi.

Kazada Afganistan uyruklu 20 kaçak göçmen yaralanırken, sürücü ile 4 kaçak göçmen ise yaya olarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılardan 12'si Başkale Devlet Hastanesi'ne, 8 kişi de Van'a sevk edilerek tedaviye alındı.

Kazadan sonra yaya olarak kaçan minibüs sürücüsü ile 4 kaçak göçmenin yakalanması için çalışma başlatıldı.