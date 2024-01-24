Van Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Salih Şengöz, Yılın Kareleri 2023 oylamasına katıldı
Van Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Salih Şengöz, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı. Şengöz, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafları inceleyerek oylama yaptı.
Van Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Salih Şengöz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.
Şengöz, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.
Haber kategorisinde Emin Sansar'ın "Zaman Yolculuğu" "Çevre-Yaşam"da Sidar Can Eren'in "Yoldaş" fotoğraflarını oylayan Şengöz, "Spor"da ise Fatemeh Behrami'nin "Engel tanımayan" karesini seçti.
Şengöz, bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" kategorisinde Halil Fidan'ın "İçimdeki çocuk", "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Ali Jadallah'ın "Son sığınak" fotoğraflarına oy verdi.
Her fotoğrafın bir belge niteliğinde olduğunu belirten Şengöz, AA muhabir ve foto muhabirlerini tebrik etti.