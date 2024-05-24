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Üsküdar'daki kahvehanede silahlı çatışma: 3 ölü, 5 yaralı

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Ünalan Mahallesi'ndeki bir kahvehanede çıkan kavganın silahlı çatışmaya dönüşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Üsküdar'daki bir kahvehanede 3 kişinin öldüğü, 2'si ağır 5 kişinin yaralandığı silahlı çatışmaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Dün akşam, iki grubun çocukları arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavga sonrası Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi Özcan Sokak'ta bulunan kahvehanede yaklaşık 40 kişinin bir araya gelmesinin ardından yaşanan silahlı çatışmaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Polis ekiplerinin çalışmaları sonrası olaya karıştığı ve silah kullandığı tespit edilen F.Ö. ile kahvehane işletmecisi C.Y. gözaltına alındı.

İki şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, olayın yaşandığı sokağın girişinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için polis ekiplerinin güvenlik önlemleri sürüyor.

Olay

Dün akşam, çocukları arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavga sonrası iki grup, aile büyüklerinin de katılımıyla Ünalan Mahallesi'ndeki kahvehanede bir araya gelmişti.

Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine kahvehaneden başlayıp sokak ile caddeye taşan silahlı çatışma sonucu 3 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Üsküdar Kavga Olay 3.Sayfa Güncel Haberler

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