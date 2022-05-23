Ürdün'den, İsrail mahkemesinin Mescid-i Aksa'da 'yüksek sesle ibadet' kararı açıklaması

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heysem Ebul Hul, Ürdün Kudüs Vakıfları ve Mescid-i Aksa İşleri Dairesinin, Aksa'nın tüm işlerini yönetmek ve girişleri düzenlemek için tek yetkili merci ve yasal otorite olduğunu bildirdi.

Heysem Ebul Hul, İsrail mahkemesinin, Yahudi yerleşimcilerin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'nın avlusuna düzenledikleri baskınlar sırasında "yüksek sesle ibadet etmeleri" ve "bazı ritüelleri gerçekleştirmelerine" izin verilmesi yönündeki kararına ilişkin açıklama yaptı.

"Uluslararası hukuk, içinde doğu Kudüs'ün de bulunduğu 1967'de işgal edilen Filistin toprakları üzerindeki İsrail yargısının egemenliğini kabul etmiyor" ifadelerini kullanan Hul, kararın Kudüs ile ilgili uluslararası yasal kararları açıkça delmek anlamına geldiğini, bunun Mescid-i Aksa'nın var olan hukuki ve tarihi statüsüne karşı tehlikeli bir ihlal olduğunu vurguladı.

Kararın hukuki bir dayanak olmaksızın alındığı ve bunun geçersiz olduğunu dile getiren Ebul Hul, Ürdün Kudüs Vakıfları ve Mescid-i Aksa İşleri Dairesi'nin, Aksa'nın tüm işlerini yönetmek ve oraya girişleri düzenlemek için tek yetkili merci ve yasal otorite olduğunu hatırlattı.