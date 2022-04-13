Umuttepe'deki gölete çevre düzenlemesi - Haberler

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Umuttepe'deki gölete çevre düzenlemesi

Bültenler - Güncel
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Umuttepe'deki gölete çevre düzenlemesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, il genelinde birçok bölgede bakım, onarım ve düzenleme çalışması yapmaya devam ediyor.

Büyükşehir, bu kapsamda Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü'nün içindeki göletin çevre düzenlemesini yaparak, öğrencilerin kampüs hayatlarına renk katmayı hedefliyor.

YAŞAM ALANI OLUŞTURULACAK

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, Umuttepe Kampüsü yerleşkesi içindeki göletin çevresinin düzenlenmesi için çalışmalarını hızla sürdürüyor. Ekiplerin şu ana kadar otuz kamyon sarı malzeme kullandığı çalışmalarda, altı adet japon çatılı kamelya, yedi adet piknik masası, bir adet barbekü yeri ve bir adet de giriş kapısı yapılarak gölet çevresini öğrencilerin hoşça vakit geçireceği bir alana dönüştürmek için çalışmalar devam ediyor.

Bültenler / Güncel

Kocaeli Üniversitesi, Kampüs, Güncel, Haberler

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