Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, AB'de ülkesine yer ayrılmasını istedi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Avrupa Birliği'nde (AB) Ukrayna'ya yer ayrılmasını istedi.

Kuleba, Almanya Birinci Televizyon Kanalı ARD'ye yaptığı açıklamada, Berlin ziyaretinde, Ukrayna'nın AB'ye aday ülke olması konusunda çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.

Sıkça Ukrayna'nın Avrupa'ya ait, Avrupa ailesinin bir parçası olduğuna ilişkin sözler duyduğuna işaret eden Kuleba, "Aslında Ukrayna'nın hızlı AB üyeliğinden bahsetmiyoruz ancak Ukrayna'ya bu yerin ayırılması bizim için çok önemli." dedi.

Kuleba, Almanya'nın Ukrayna'ya silah sağlama konusundaki tutumunu değiştirmesinden dolayı memnuniyetini dile getirirken, İkinci Dünya Savaşı'nın Avrupa'da sona ermesinin 77. yılında 8 ve 9 Mayıs'ta Berlin'de düzenlenen anma etkinliklerinde Ukrayna bayrağının gösterilmesine izin verilmemesine tepki gösterdi.

Schleswig-Holstein eyaletinde Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un ev sahipliğinde bugün başlayacak G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na davet edilen Kuleba, Rusya'ya yönelik yaptırımların ve küresel gıda kıtlığıyla mücadelenin ele alınması gerektiğini belirtti.

Kuleba, Rusya'nın Ukrayna'nın güneyinde tahıl ve gıda ürünlerine el koyarak bunlarla ticaret yapmasını eleştirdi.