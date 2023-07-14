Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliğinde 15 Temmuz Anma Programı Gerçekleştirildi

Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciğinde sivil ve askeri personelin katılımıyla '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi. Programda konuşma yapan Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Gümrükçü, terör örgütü FETÖ'nün 7 yıl önceki hain darbe girişimini hatırladığında tarifsiz bir üzüntü duyduğunu söyledi.

Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciğinde sivil ve askeri personelin katılımıyla "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi.

Programda konuşma yapan Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Gümrükçü, terör örgütü FETÖ'nün 7 yıl önceki hain darbe girişimini hatırladığında tarifsiz bir üzüntü duyduğunu söyledi.

15 Temmuz gecesi Türk milletinin demokrasiye bağlılığını ve bu uğurda tankların altına kendisini atarak hayatını vermeye hazır olduğunu herkesin gördüğünü ifade eden Gümrükçü, o gece her görüşten insanın tek vücut olup kenetlenerek bir mücadele sergilemesinin Türkiye'yi bir felaketin eşiğinden döndürdüğünü, bu nedenle 15 Temmuz gecesinin aynı zamanda bir gurur gecesi olduğunu dile getirdi.

Gümrükçü, o gece vatan için hayatını feda eden 251 demokrasi şehidinin acısını hala hissettiklerini, karanlık ve sinsi bir yapının kanserojen hücre gibi büyüyerek Türkiye'de darbe yapmaya kalkışmaya cesaret etmesinin de herkes için acı verici ve düşündürücü olduğunu vurguladı.

Aradan geçen 7 senede Türkiye'nin içeride teröre karşı çok başarılı mücadele sergilemeye devam ettiğini söyleyen Gümrükçü, şunları dile getirdi:

"Dışarıda da hem dış politika hem güvenlik uygulamalarımız bakımından, bu terör örgütü mensuplarının da eklenmesiyle daha da güçlenen Türkiye karşıtı lobilere karşı güçlü, kararlı ve sağlam bir duruş sergiliyoruz. Özellikle yurt dışında bu FETÖ mensuplarının faaliyetleri devam ediyor. Ancak müttefiklerimiz dahil bazı dostlarımız, ortaklarımız o karanlık örgütün o gerçek yüzünü görememekte, görmemektedir."

NATO Türk Askeri Temsil Heyet (TMR) Başkanı Korgeneral Göksel Kahya da Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı en önemli güvenlik sorunlarından biri olan FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimiyle gerçek yüzünü gösterdiğini vurguladı.

Hain darbe girişimine karşı Türk milletinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi liderliğinde tek vücut olarak demokratik değerler uğruna mücadele ettiğini ve bu girişimi akamete uğrattığını hatırlatan Kahya, "Milletimizin bu asil tavrı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne bağlı ezici çoğunluğunun devleti ve milletiyle birlikte hareket etme tutumuyla bütünleşerek tarihsel niteliğimiz olan ordu-millet kavramının daha da güçlenmesini sağlamıştır." dedi.

Kahya, Türk Silahlı Kuvvetlerinin hainlerden temizlendikçe daha da güçlendiğine işaret ederek, "Yurt içi ve sınır ötesinde düzenlenen harekatlarda ve sayısı giderek artan büyük tatbikatlarda elde edilen başarılar Türk Silahlı Kuvvetlerinin FETÖ'den temizlendikçe daha da güçlendiğinin en açık göstergesi olmuştur." diye konuştu.

Törenin ardından Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği ve NATO Türk Askeri Temsil Heyetinde görevli sivil ve askeri personel, NATO karargahının önünde fotoğraf çektirdi.