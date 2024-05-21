Türkiye-Japonya Diplomatik İlişkilerinin 100. Yılı Paneli Düzenlendi

Türkiye ve Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yılı kapsamında, Ankara'da bir araya gelen eski Tokyo büyükelçileri iki ülke arasındaki bağları anlattı.

Türk Japon Vakfı tarafından diplomatik ilişkilerinin 100. yılı vesilesiyle " Türkiye'nin Tokyo Büyükelçilerinin Gözünden Türkiye-Japonya Diplomatik İlişkilerinin 100 Yılı" konulu panel düzenlendi.

Türk Japon Vakfı Kültür Merkezinde yapılan etkinliğin açılışında konuşan Türk Japon Vakfı Başkanı Prof. Dr. Nejat Bora Sayan, Türkiye ve Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yılı vesilesiyle panel düzenlemeye karar verdiklerini belirterek, 1992'de kurulan Türk Japon Vakfı'nın tarihçesine ilişkin bilgi verdi.

Dışişleri Bakanlığı Asya Pasifik Genel Müdürü Esra Cankorur da ikili ilişkilerin her alanda gelişmesine katkı sağlayan büyükelçilere teşekkür ederek, diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümü çerçevesinde iki ülkede karşılıklı birçok etkinliğin düzenlendiğini aktardı.

Cankorur, "Japonya ile aramızdaki güçlü dayanışma, yaşanan deprem felaketlerinde halklarımızın birbirlerine gösterdikleri destekle de belli oluyor. Sosyal, kültürel ve daha birçok alanda ilişkilerimiz gelişmeye devam ediyor." dedi.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu ise Türkiye-Japonya diplomatik ilişkilerinin 100'üncü, Ertuğrul Fırkateyninin seyrinin 134. yıl dönümü kapsamında 8 Nisan'da yola çıkan TCG Kınalıada korvetinin Japonya'ya intikalinin sürdüğünü söyledi.

Eski Tokyo büyükelçileri ikili ilişkileri anlattı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, panelin moderatörlüğünü üstlenirken, uzak görünen Türkiye ve Japonya'nın arasındaki yakın işbirliğinin oldukça önemli olduğunu söyledi.

1992-1996 yıllarında Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi olarak görev yapan Necati Utkan ise, tarihi kaynakların Türk ve Japonların ilk kez 13. yüzyılda tanıştığını gösterdiğini belirterek, kiraz ve lalenin, karşılıklı ilişkilerde önemli rol oynadığını anlattı.

Utkan, "Türkiye-Japonya ilişkililerinin temelinde şunlar vardır; iki devlet hiçbir zaman savaşmadı, tarihi bir sorun yaşamadı ve iki ülke arasında çıkar uyuşmazlığı bulunmadı. İki ülke yoğun bir dostluk ilişkisi yaşadı. Tüm bunlar gerçek bir stratejik dostluğun kurulmasında önemli, önümüzde engelsiz ve geniş bir yol var." dedi.

2007-2011'de büyükelçi olarak Japonya'da bulunan Selim Sermet Atacanlı da diplomatik ilişkilerin 1924'te kurulduğunu anımsatarak, "1890'da yaşanan Ertuğrul Fırkateyni faciası var. Tokyo'da görevliyken bu facianın 120. yılıydı. Bir tören düzenlendi. Orayı görmek de üzücü bir tecrübeydi. O dönem Japon halkının dayanışma göstermesi çok anlamlı." diye konuştu.

Atacanlı, Türk-Japon ilişkilerinde önemli olan bazı tarihi anekdotları katılımcılarla paylaştı.

2014-2017'de Tokyo'da görev yapan Ahmet Bülent Meriç ise Türk-Japon ilişkilerinin "özel" olduğunu ve geleceğe yönelik iki ülke arasında "Stratejik Ortaklık Konseyi'nin" kurulması gerektiğini belirtti.

2017-2021'de Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi olarak görev yapan Hasan Murat Mercan, ticaretin artırılmasında Türk üreticilerin ve Japon tüketicilerin eğitilmesi gerektiğini söyleyerek, iki ülkenin kültürel olarak yakın olduğunu ancak kültür, ticaret ve eğitim alanında daha somut adımlar atılmasının önemine dikkati çekti.

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko da kapanış konuşmasında, Türkiye'nin "kara gün dostu" olduğunu ifade ederek, "Depremlerde yardım elini uzatan ilk Türkiye olmuştur. İklim değişikliği, enerji, denizcilik ve uzay konuları gibi ilişkilerimizi daha da zenginleştirmek için çalışamalar başlattık." dedi.

Türkiye'de 275 Japon firmasının bulunduğu paylaşan Katsumata, Türkiye ile kalıcı ortaklık sürdürmenin önemli olduğunu kaydetti.