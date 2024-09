Türkiye ve Hindistan Arasındaki Ekonomik İş Birliği İçin İş Zirvesi Düzenlendi

İki ülkenin genç iş insanları için yeni iş birlikleri ve yatırım ortamı yaratmasının hedeflendiği zirvenin ekonomik ilişkilerin yanı sıra sosyal ve kültürel yakınlaşmaya da katkı sağlaması bekleniyor.

İki gün süren etkinliğin ilk gününde TÜGİAD Genel Merkez binasında bir araya gelen TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım ve Yİ Ulusal Başkanı Vishal Kumar Agarwalla basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

YILDIRIM: ŞİRKETLERİ DIŞ PAZARLARDA YEREL OLARAK DESTEK VEREBİLECEK FİRMALARLA BİR ARAYA GETİRİYORUZ

Zirvenin temel amacından bahseden TÜGİAD Başkanı Gürkan Yıldırım, "Amacımız TÜGİAD ve G20 Genç Girişim İttifakı içindeki muhattaplarımızla ilişkilerimizi, ticaretimizi geliştirmek. Biz içinde bulunduğumuz üyesi olduğumuz ya da liderlik yaptığımız iş insanlarımıza, dış pazarlarda yerel olarak destek verebilecek firmalarla kurumlarla bir araya getiriyoruz. Dolayısıyla yurt dışında iş yapmak isteyen Hindistan'da iş geliştirmek isteyen üyelerimiz referanslı ve bizimle yıllardır bu platformlarda çalışan şirketler. Bu zirve sayesinde kurumlarla direkt temas kurarak yerel ihtiyaçlarını karşılayabilecekler diyebilirim. Özellikle Hindistan gibi büyüme potansiyeli yüksek bir pazarda da, üyelerimizin işlerini geliştirmelerine yardımcı olmak istiyoruz" diye konuştu.

'İYİ NİYET ANLAŞMASI İMZALANDI'

Zirvenin katkılarından söz eden Yıldırım, "Bugün imzaladığımız iyi niyet anlaşmasına, uzun soluklu bir ticari ilişkinin başlangıcı diyebiliriz. Bundan sonraki süreçte bunu geliştirmek tamamen bizim ve üyelerimizin yeteneğine ilgisine ve gösterdiği performansa bağlı olacak. Dolayısıyla bu anlaşmadan sonra Hindistan ile ticaret yapmak isteyen arkadaşlarımız kendi iş kollarındaki muhataplarıyla birebir ilişki içerisinde olarak onların Hindistan'daki altyapısından faydalanacak. Aynı şekilde Türkiye'ye gelmek isteyen Hintli genç insanlarına da onların orada bize sağladıkları imkanları aynı şekilde biz de kendilerine Türkiye'de sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

'HİNDİSTAN GENÇ VE DİNAMİK BİR EKONOMİ'

Gürkan Yıldırım Hindistan'ın ekonomik potansiyelini ve iş birliği alanlarını anlattı:

Genç Hintliler, Hindistan sanayi federasyonunun entegre bir parçası. 70 şehirde teşkilatlanmış 7 binin üstünde üyesi olan bir gençlik organizasyonu. Onlarla şu anda madencilik sektörü, inşaat sektörü, IT, tarım, eczacılık, bilişimin farklı alanlarında öne çıkan sektörlerdeki işbirliklerini konuşuyoruz. Uzun vadede ortaklıklara ve ticarete dönüşmesini arzu ediyoruz. Hindistan bugün itibarıyla dünyanın en büyük 5'inci ekonomisi 1.4 milyar nüfusu var nüfusun yüzde 50'si 25 yaş altı, yüzde 65'i ise 35 yaş altı. Hindistan'ın önümüzdeki on senede dünyanın 3'üncü büyük ekonomi olma hedefi var. Dolayısıyla biz buradan gençlik kısmında üyelerimize ve bu zirvenin parçası olan iş insanlarının özellikle IT alanında iş birlikleri hedefliyoruz. Mesela 'iki ülke de çay içiyor ama biz Türk çayını bilmiyoruz sizde Hint çayını bilmiyorsunuz' dediler. Yani örneğin Türk çayını satmak için tanıtmak için çok büyük bir pazar. Bu yuvarlak masalar toplantılar devam ettikçe daha iyi anlıyoruz ve nereleri geliştirebileceğimizi biz de görüyoruz. Ülkemize genç iş insanımıza nasıl fayda yaratırız diye çalışıyoruz."

'AMACIMIZ TÜRKİYE'NİN İHRACATINA KATKI SAĞLAMAK'

Gürkan Yıldırım zirvelerin devam edeceğini belirterek, "Amacımız, üyelerimizin farklı pazarlardaki fırsatları değerlendirmesine yardımcı olmak ve Türkiye'nin ihracatına katkı sağlamak. Dolayısıyla bu zirveyle başlattığımız işbirliğini daha da geliştirmek için farklı ülkelere yönelik delegasyonlar da düzenleyeceğiz" dedi.

AGARWALLA: HİNDİSTAN PAZARI TÜRK İŞLETMELERİ İÇİN GÜNEY VE GÜNEYDOĞU ASYA PAZARINA ERİŞİM DEMEK

Young Indians Ulusal Başkanı Vishal Kumar Agarwalla ise yeni iş bağlantıları kurmak için Türkiye'ye geldiklerini söyledi. Agarwalla şöyle konuştu:

"Öncelikle bizi burada ağırladığı için Tanrı'ya şükretmek istiyorum. Harika bir deneyim ve harika bir misafirperverlik. Dünden beri birçok iş lideriyle tanıştık ve artık Türk pazarının geleneksel işletmelerin sunduğundan daha fazlasını sunabileceğini anlıyoruz ve geriye dönüp baktığımızda çalışmanın sadece tek bir pazar olmadığı mesajını alıyoruz. Tüm bölgeye erişim ve geride bırakmak istediğimiz mesaj, genç Hindistan'ın büyüdüğü ve aynı zamanda Hindistan pazarının sadece 1,4 milyar değil, Güney Doğu Asya pazarına, Türk işletmeleri için Güney ve Güneydoğu Asya pazarına erişim olduğudur. Bu yüzden fırsatların sadece geleneksel büyüme itici güçleri değil, aynı zamanda yeni işletmeler için de muazzam olduğunu düşünüyorum. Her iki nüfus da talepleri ve gereksinimleri değişen iyi bir genç nüfus yüzdesine sahip olduğundan, Türkiye'yi ve işletmelerini Hindistan ile ortaklığa davet ediyorum."

B2B GÖRÜŞMELER OLUMLU GEÇTİ

Etkinliğin ikinci gününde düzenlenen Türkiye-Hindistan İş Zirvesi üyelerin yoğun katılımıyla geçti. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Yalçınkaya'nın katılımcılara hitap ettiği zirvenin ikinci bölümünde düzenlenen paneller ilgi gördü. Konunun uzman isimlerinin yer aldığı oturumlarda ülkeler arası ekonomik ilişkilerin yanı sıra teknolojide yeni gelişmeler, yapay zeka ve konularında değerlendirmede bulundular. Son bölümde gerçekleştirilen B2B görüşmelerde ise Türk ve Hintli genç iş insanları bir araya geldi.