Türkiye 'gezen turist'i bekliyor

ANTALYA Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, okulların açılmasıyla çocuklu ailelerin ülkelerine döndüğünü belirterek, "Hayatının sonbaharını yaşayan orta yaş üstü emekliler Akdeniz ülkelerine doğru yola çıkıyor. Zira onlar havuz kenarında yatan değil, gittikleri yeri karış karış gezen turistler" dedi.

Turizmci Recep Yavuz, türbülanslı geçen yaz döneminden sonra turizmcinin en büyük arzusunun, sezonu olabildiğince uzatmak olduğuna dikkati çekti. Yavuz, bu durumun hem turizmci, hem ülke için özel önem taşıyan bir beklenti olduğunu söyledi. Her şey dahil bağımlısı, bol çocuklu ailelerin okulların açılmasıyla ülkelerine döndüğüne işaret eden Yavuz, "Hayatının sonbaharını yaşayan orta yaş üstü emekliler ılımlı Akdeniz ülkelerine doğru yola çıkıyor. 500 milyonluk Avrupa nüfusunun beşte birini oluşturan bu kesim, sezonu uzatmaya çalışan turizm destinasyonlarının üzerine titrediği önemli bir kitle. İş, mesai zorunluluğu artık gündeminden çıkmış, çocuk ve okul konusunda engeli olmayan 'Best Ager'lar-En İyi Yaş', seyahat için aşırı sıcakların bittiği ve yoğun kalabalıkların azaldığı sonbahar aylarını tercih eder. Zira onlar havuz kenarında yatan değil, gittikleri yeri karış karış gezen turistlerdir. Bu bağlamda ülkeye katkıları, yaz turistinin çok üstündedir" dedi.

KONAKLAMA SÜRELERİ 14 GÜN

Emekli turisti çekebilmenin sezonu uzatabilmenin de anahtarı olduğunu dile getiren Yavuz, bu süreçte firma olarak hazırladıkları dört farklı programla Antalya-Kapadokya-Likya-Ege olarak Avrupa'nın 9 ülkesinden emekli turist getirdiklerini açıkladı. Misafirlere 14 günlük konaklamalarının ilk haftasında kültür turu yaptırdıklarını, ikinci hafta seçkin sahil otellerinde dinlenerek yoğun tur programının yorgunluğunun atıldığını anlatan Yavuz, ortalama geceleme süresinin 8-9 güne düştüğü bu dönemde, bunu 14 gecelemeye çıkartarak, otel doluluklarına önemli katkı sağlandığını söyledi. Ancak asıl katkının, her bir turda 1500 kilometre katedecek turistlerin yol boyu yaptıkları ziyaretler ve bu esnada gerçekleşen harcamalar olacağını belirten Yavuz, "Zenginleştirilmiş bir programla ülkenin en önemli kültürel ve geleneksel değerlerini sunmayı ve ülkemizi olabildiğince tanıtmayı hedefledik. Mesela sadece Antalya- Kapadokya programında Manavgat halk pazarında alışveriş yapıp, Akseki'de Torosların zirvesinde kahve içip, Konya'da Mevlana'yı gezdikten sonra etli ekmek yiyip, Göreme'de balonla uçan, Kaleiçi'nde yürüyüş yapan, şelalede resim çektiren binlerce turistten bahsediyoruz" dedi.

ÖREN YERLERİ ŞENLENİYOR

Sonbaharın, gezi ve ziyaretlerin yapıldığı en uygun dönem olduğuna dikkati çeken Yavuz, "Yaz boyunca boş kalan ören yerlerimiz bu sayede sonbaharda oldukça hareketlenecek. Önümüzdeki 2,5 ay boyunca hazırladığımız 4 farklı programla ülkemize ve KKTC'ye gelecek 40 bin emekli turistin programa dahil olarak başlıca gezecekleri yerler şöyle; Side, Manavgat, Konya Mevlana Müzesi, Sultan Hanı, Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve Paşabağlar Ören Yeri, Avanos, Güvercinlik Vadisi, Uçhisar, Seratlı Yer Altı Şehri, Ürgüp, Antalya Kaleiçi, Karpuzkaldıran Şelalesi, Kumluca, Finike, Demre Aziz Nikolaos Kilisesi, Myra Kaya Mezarları, Kaputaş Koyu, Xanthos Ören Yeri, Telmessos Fethiye, Dalyan Kaya Mezarları, İztuzu Sahili, Kuşadası, Efes Ören Yeri, Artemis Tapınağı, Şirince Köyü, Pamukkale Hierapolis Ören Yeri, Marmaris, Afrodisias Ören Yeri, Tire, Didim Apollon Tapınağı. Oldukça meraklı ve ilgili bir şekilde güzergah boyu görülecek her yere girip çıkarak, ülkeyi tanımaya çalışan emekli turistler, neredeyse sadece köy kahvesine girip okey oynamıyor."

KKTC'Yİ DE GEZİYORLAR

KKTC turlarında ise gezilecek olası bütün yerlerin programda olduğunu kaydeden Yavuz, "Lefkoşa, Büyük Han Kervansarayı, Kapalı Maraş, Salamis Ören Yeri, Barnabas Kilisesi, Karpaz Golden Beach, St.Andreas Kilisesi, Agios Afksentios Kilisesi, Büyükkonuk Köyü ve yöresel pazarı, Gazimağusa, Lala Mustafa Paşa Camii, Minyatür Park, Bellapais Manastırı, Girne Kalesi, Batık Gemi Müzesi" dedi.

1 MİLYON EUROLUK ÖREN YERİ ZİYARETİ

Bu ziyaretlerin ekonomik katkısına da vurgu yapan Yavuz, "Sadece Pamukkale ve Efes ziyaretleri 25'er euro, acentelere uygulanan yüzde 20'lik indirimin de olduğu programa dahil tüm ören yerleri ziyaretinin toplam tutarı 1 milyon euronun üzerinde. İlave gerçekleşecek ziyaretlerle bu rakamın da üzerine çıkılacak. Yani kısaca bu dönemde gelen emekli turistin her birinin ortalama 40 euro civarında sadece ören yeri harcaması oluyor. Bu turistleri taşımak için 800 otobüs seferiyle ülkemizde yaklaşık 1 milyon kilometre yol katedilerek, 100'ün üzerinde otobüs şoförüne istihdam sağlanıyor. 4 lisanda 120 profesyonel tur rehberi Avrupalı emeklilere Türkiye'yi anlatıyor" diye konuştu.

40 BİN BEST AGER, 300 BİN GECELEME

40 bin 'Best Ager' turist için Alanya, Side, Belek, Antalya, Kemer, Kapadokya, Pamukkale ve Kuşadası'nda 50 otelde konaklama programı hazırlandığını belirten Yavuz, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 300 bin geceleme oluşacak. Bu, sonbaharda 2,5 aylık dönem için önemli bir yoğunluk demektir. Bütün bunların yanında kişisel harcamalar, yapılan turlar, kiralanan araçlar, AVM ve alışveriş ziyaretleri, sağlık turizmine yönelik talepler, restoran ziyaretleri ve bunun sağlayacağı katkı hiç de az değil. Antalya Havalimanı'na her gün 2 charter ile Avrupalı turistler gelecek. Rodos-Marmaris feribotuyla her gün 2 seferle Ege'de barış köprüsü kurulacak. Yeni Ercan Havalimanı her gün 1 uçuşla ilk emekli turistlerini karşılayacak. Bu şekilde bitmek üzere olan sezonu, ekim, kasım, aralık olarak uzatıyoruz."