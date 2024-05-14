Türkiye Büyükelçiliği Kermeste Stant Açtı

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığının çocuklar için düzenlediği kermeste, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği stant açtı.

Başkent Bişkek'te Kurmancan Datka Heykeli'nin bulunduğu yerleşkede organize edilen geleneksel kermese ülkedeki yabancı diplomatik misyonların temsilcileri katıldı.

Kermeste, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğinin açtığı stantta ziyaretçiler, Türkiye tarihini ve kültürünü yansıtan tablo, resim, hediyelik eşya, kitap ve derginin yanı sıra yiyecek ve içecekleri satın alma fırsatı buldu.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan ve eşi Mariya Doğan'ın katıldığı kermeste, Türk diplomat eşleri, elçilik çalışanları ve Kırgız-Türk Anadolu Kız Meslek Lisesi öğrencilerinin hazırladıkları ürünler sunuldu.

Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Asein İsayev, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuklar için düzenledikleri kermes etkinliğinin bayram havasında geçtiğini belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

İsayev, bugün şehir sakinlerinin buraya gelip dünya halklarının kültürleriyle tanışabileceklerini ve diplomat eşlerinin elleriyle hazırladıkları ürünleri uygun fiyata satın alabileceklerini söyledi.

Diğer yandan, Bişkek'te faaliyet gösteren Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi de lösemiyle mücadele eden çocuklara destek olmak amacıyla öğrenciler, öğretim üyeleri ve üniversite personelinin katılımıyla kermes düzenledi.