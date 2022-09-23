Son dakika haberi! Dışişleri Bakanlığı: 'Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi'nin Loizidou kararına ilişkin incelemeyi çok geç de olsa kapatmış olması olumludur'

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi'nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Loizidou kararına ilişkin incelemeyi kapatmış olmasını olumlu bir gelişme olarak karşıladığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi'nin, AİHM'nin Loizidou kararına ilişkin incelemeyi kapatmış olmasını olumlu bir gelişme olarak karşıladığını duyurduğu bir yazılı açıklama yayımladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi'nin, 20-22 Eylül 2022 tarihlerinde düzenlenen insan hakları konulu 1443. toplantısında AİHM'nin Loizidou kararına ilişkin incelemeyi çok geç de olsa kapatmış olması olumludur. Böylelikle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) AİHM kararları doğrultusunda kurulan Taşınmaz Mal Komisyonu'nun (TMK) etkin bir iç hukuk yolu olduğu bir kez daha teyit edilmiştir. Esasen, TMK'nın etkinliği AİHM'in 2010 yılında aldığı Demopoulos kararı ile hüküm altına alınmış; söz konusu yerleşik içtihat müteakip AİHM kararlarında da teyit edilmişti. Kıbrıs Türk halkının uluslararası toplumun gözü önünde on yıllardır insanlık dışı izolasyonlara maruz bırakılmasına rağmen, KKTC'nin, AİHM'in ilgili kararlarını uygulamak için gösterdiği çabaları takdirle karşılıyoruz. Bu çabaların, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi sisteminin korunmasına önemli katkı sağladığına inanıyoruz. Öte yandan, aynı toplantıda AİHM'in 4. Rum başvurusunda aldığı kararın ilgili başlığının incelemesinin ise kapatılmamış olması büyük bir çelişkidir. Bu durum, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi sisteminin siyasi emeller doğrultusunda erozyona uğratılabildiğini bir kez daha göstermiştir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi sisteminin korunması için üzerine düşenleri yapan KKTC'nin uluslararası toplumda hak ettiği konuma ulaşması için Cumhurbaşkanımızın çağrısını hatırlatırız." - ANKARA