Turkcell'in AI4Green Projesi Eureka İnovasyon Ödülü'ne layık görüldü

Turkcell'in paydaşları arasında yer aldığı yeni şebeke mimarilerinin ortaya çıkmasını ve akıllı şebekelerin gelişimini de dikkate alarak kapsamlı yapay zeka tabanlı algoritmalar ve çözümler geliştirmeyi hedefleyen AI4Green projesi, 3 yıllık bir çalışmanın ardından geçtiğimiz yıl itibarıyla faaliyetlerini tamamladı. Söz konusu proje, enerji verimliliği ve risk farkındalığı alanında elde ettiği başarılı sonuçlar ile 'Eureka Küresel İnovasyon Zirvesi 2024' etkinliğinde 'Eureka İnovasyon Ödülü'ne layık görüldü.

Turkcell'in paydaşları arasında yer aldığı uluslararası Ar-Ge projelerinden biri olan AI4Green (Artificial Intelligence for Green Networks) projesi Eureka CELTIC Next kümesi altında yer alıyor ve TÜBİTAK Uluslararası Sanayi İş Birliği Programı kapsamında destekleniyor.

Türkiye'nin yanı sıra Finlandiya, Fransa, Portekiz ve İsveç olmak üzere toplam 5 farklı ülkeden 17 paydaşın katılımıyla yürütülen AI4Green Projesi'nin P.I. Works ve Turkgen'den oluşan Türkiye konsorsiyumunun koordinatörlüğünü Turkcell üstlendi. Projenin uluslararası koordinatörlüğü ise İsveç'ten KTH Royal Institute of Technology tarafından yürütüldü.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Vehbi Çağrı Güngör, daha sürdürülebilir ve verimli bir şebeke altyapısına sahip olmak adına yürütülen çalışmalardan bahsetti:

"Turkcell olarak, kullandığımız enerjinin yenilenebilir kaynaklardan elde edilmesi için yoğun bir yatırım planımız var. 2026 yılı itibarıyla toplam elektrik ihtiyacımızın yüzde 65'ini kendi sahip olduğumuz rüzgar ve güneş enerjisi yatırımları ile 'Yeşil Enerji' kaynaklarından karşılamayı hedefliyoruz. Bunun yanında, kullanımlarımızın verimli olması da en az kaynağı kadar bizim için önemli. Yürüttüğümüz Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerimizle bu alandaki doğrudan yatırımlarımızı destekleyecek şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Eureka Yılın İnovasyon Ödülü'nü kazanan proje hakkında da bilgiler veren Prof. Dr. Güngör, "Projedeki araştırma ve geliştirme faaliyetlerimizin yanı sıra Türkiye konsorsiyum liderliğini ve Türkiye kullanım senaryosu liderliğini de üstlendiğimiz projede, paydaşlarımızla ortak çalışmalar gerçekleştirdik. Bu kapsamda P.I. Works ile birlikte yürüttüğümüz çalışmaların sonucunda kapsama kaybına neden olmayacak şekilde baz istasyonlarının kullanım dışı dönemlerde otomatik bir şekilde kapatılmasını sağladık ve sahanın aktif kullanım anlarını otomatize ederek önemli enerji tasarrufu kazanımları elde ettik. Diğer paydaşımız Turkgen ile yürütülen çalışmalarda ise sosyal medya verilerinin işlenmesi ile anlık olaylar ve yoğunluklar tespit edilerek, planlama dışı ihtiyaçların anında belirlenmesi ve aksiyon alınması sağlandı" dedi.

Prof. Dr. Güngör, "Ar-Ge çalışmalarımız ile ülkemiz için her açıdan fayda üretmeye devam ediyoruz. Yerli ekosistemimle ürettiğimiz çözümlere ek olarak yabancı proje paydaşlarımızla da uluslararası arenada rekabetçi ve yenilikçi çıktılar üretiyoruz. Bu noktada TÜBİTAK'ın desteklediği ulusal projelerimiz ile özellikle Avrupa Birliği'nin desteklediği uluslararası projelerimiz bizim için büyük önem taşıyor. Tıpkı AI4Green projesinde olduğu gibi, bu projeler sayesinde hem Turkcell hem de ülkemiz için çok başarılı sonuçlar elde ederken, ortak bilgi birikiminin büyümesine katkı sağlıyoruz. Yeni nesil teknolojiler odaklı Ar-Ge çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" diye konuştu.