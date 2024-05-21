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Türk Kızılay Alaşehir Şubesi Öğrencilere Çalışma Salonu Sağlıyor

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, sınavlara hazırlanan öğrenciler Türk Kızılay Alaşehir Şubesi'nin eğitim ve çalışma salonunu ders çalışmak için kullanabilecek. Kütüphane salonunun ihtiyacı karşılayamaz duruma geldiği belirtilirken, Kızılay'ın salon talebinin olumlu karşılandığı ifade edildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, sınavlara hazırlanan öğrenciler Türk Kızılay Alaşehir Şubesi'nin eğitim ve çalışma salonunu ders çalışmak için kullanabilecek.

Alaşehir Halk Kütüphanesi Müdürü Nilüfer Aydemir, yaptığı açıklamada çeşitli sınavlara hazırlanan öğrencilerin sessiz bir çalışma salonuna ihtiyaç duyduğunu belirtti.

İlçede bu yönde yoğun talep olduğunu, kütüphane salonunun ihtiyacı karşılayamaz duruma geldiğini ifade eden Aydemir, Kızılay'a salon taleplerini ilettiklerini, bu talebin olumlu karşılandığını anlattı.

Türk Kızılay Alaşehir Şubesi Başkanı Nedim Yamak da öğrencileri, gençleri yalnız bırakmayacaklarını kaydederek, "Bu nedenle derneğimizin eğitim ve çalışma salonunu onlara açtık. Pazar günü hariç her gün istedikleri zaman salonumuzu rahatlıkla kullanabilirler." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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