TÜGVA Üyeleri ABD'nin BMGK'de Ateşkes Kararını Veto Etmesine Tepki Gösterdi

TÜGVA üyeleri Sakarya ve Kocaeli'de ABD'nin BMGK'de Gazze'de acilen insani ateşkes istenen karar tasarısını veto etmesine tepki gösterdi. Üyeler, Türk ve Filistin bayraklarıyla toplanarak basın açıklaması yaptı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyeleri Sakarya ve Kocaeli'de ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Gazze'de acilen insani ateşkes istenen karar tasarısını veto etmesine tepki gösterdi.

TÜGVA Sakarya İl Temsilciliği üyeleri, ellerinde "Soykırıma hayır, Filistin halkının yanındayız" yazılı pankart ile Türk ve Filistin bayraklarıyla yatsı namazı sonrası Adapazarı Orhan Gazi Camii önünde toplandı.

Grup adına basın açıklaması yapan vakıf üyesi Recep Eldeş, Gazze'de terör devleti İsrail tarafından yapılan soykırımın insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiğini, bütün dünyanın bu soykırıma şahit olduğunu söyledi.

Son 68 günde İsrail tarafından 18 bin masum insanın katledildiğini belirten Eldeş; ibadethanelerin, okulların ve hastanelerin de bombalandığını kaydetti.

Savaş hukukunun, evrensel insan haklarının altüst edildiği bu saldırıların şüphesiz soykırım olarak nitelendirildiğini ifade eden Eldeş, dünya halklarının soykırıma sessiz kalmayarak tepki gösterdiğini, her ne kadar geç olsa da BMGK'nin de bu çağrılara cevap vererek ateşkes ilan edilmesi için harekete geçtiğini dile getirdi.

Eldeş, ABD'nin BMGK'de yapılan oylamada Gazze'de acilen insani ateşkes istenen karar tasarısını veto etmesiyle kararın alınamadığını hatırlatarak şöyle konuştu:

"ABD, 13 Birleşmiş Milletler üyesi ülkeyi karşısına alarak İsrail'in katliamına ortak olduğunu tescillemiştir. Böylece Amerika tarihine de İsrail barbarlığına ortak olmak bir kara leke olarak yazılmıştır. Bu ret kararı şüphesiz Amerikan halkının değil, iktidarda bulunan siyonist Biden hükümetinin bir kararıdır. Artık özgürlük, barış, insan hakları konusunda Amerika hükümetinin hiçbir iddiası ve samimiyeti söz konusu olamaz."

Bu kararla dünyanın da 5'ten büyük olduğunun açıkça görüldüğünü ifade eden Eldeş, artık Amerika'nın, insanlığın gözünde özgürlük ve insan hakları ülkesi değil barbarlık, zulüm, ırkçılık ve katliam ülkesi olarak tanımlanacağına dikkati çekti.

Grup, yapılan duanın ardından dağıldı.

Kocaeli

TÜGVA Kocaeli İl Temsilciliği üyeleri de ellerinde "Filistin halkı yalnız değildir" yazılı pankart, Türk ve Filistin bayraklarıyla yatsı namazı sonrası Fevziye Camisi önünde toplandı.

Grup adına açıklama yapan TÜGVA İl Temsilcisi Mustafa Salın, Filistin'de hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

BMGK'de yapılan oylamada ABD'nin ret oyu verdiğini anımsatan Salın, daha iyi, daha adil bir dünya için bu ret kararını kınayarak bütün dünya halklarını Amerika'ya karşı harekete geçmeye davet etti.

Dünyanın Amerika'ya hükmeden siyonist zalimlerden daha büyük olduğunu söyleyen Salın, "Müslümanlar muzaffer olacaktır, onurlu ve izzetli Gazze halkının dik duruşu, katil İsrail'in sonunu getirecektir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yeniden reforme edilmeli, bütün dünya milletlerinin karşısına alan Amerika bu katliam ortak olmanın bedelini ödemelidir. İşgal edilen Filistin topraklarındaki bu zulmün hesabı insanlık vicdanıyla birlikte hukuk önünde elbette sorulacaktır. Gazze kasapları uluslararası mahkemelerde eylemlerinin hesabını verecektir." ifadelerini kullandı.

Salın, son nefeslerine kadar Gazzeli masum sivillerin yanında olacaklarını, suçluların cezalandırılana kadar her platformda girişimlerde bulunmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.