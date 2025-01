Trump'ın Yemin Töreni Hakkında Merak Edilenler

(ANKARA) - ABD'nin 47'inci Başkanı olacak Donald Trump'ın yemin töreninin Türkiye saatiyle 20.00'da başlaması planlanıyor. Tören, aşırı soğuk hava nedeniyle ABD Kongre binasının önündeki merdivenlerden kapalı bir alana alındı.

ABD Anayasası'na göre yeni Başkan 20 Ocak'ta yerel saatle 12.00'da (Türkiye saatiyle 20.00) 35 kelimelik kısa bir yeminle görevine başlıyor. Trump, 78 yaş ve 220 gün ile başkanlık görevini devralan tarihteki en yaşlı ABD başkanı oldu. Joe Biden, 2021'de yemin ettiğinde Trump'tan 5 ay daha gençti.

Trump ne zaman, nerede ve nasıl yemin edecek?

Trump, sekiz yıl önce Kongre binasının önündeki merdivelerde yemin ederek 45'inci ABD Başkanı olarak ilk dönem görevine başlamıştı. Trump, yeni görevine başlamak için bugün ABD saatiyle 12.00, Türkiye saatiyle 20.00'da yeminini edecek. Ancak yemin töreni, o saatlerde havanın -4.4 derece olacağının tahmin edilmesi ve kar yağışının beklenmesi nedeniyle, açık havadaki ABD Kongre binasının önündeki merdivenlerden, içerideki kapalı bir salona alındı. Yemin töreninin, dondurucu soğuk nedeniyle içeri alınmasının son örneği, eski ABD Başkanı Ronald Reagan için 1985'te yapılan yemin töreni olmuştu.

Bu yıl 20 Ocak aynı zamanda, her yılın üçüncü pazartesisi kutlanan, ABD'nin sivil haklar savunucusu Martin Luther King Jr. Günü'ne denk geliyor. Törende büyük bir kalabalık olması beklenmiyor. Trump destekçileri, Capital One Arena'da toplanacak, tören ve konuşmalar da Capital One Arena'da canlı yayınlanacak.

Trump, İncil'in üzerine elini koyarak şu yemini edecek: "Ben, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak, anayasa doğrultusunda görevimi en iyi şekilde, sadakatle ve doğrulukla yerine getireceğime, halkıma zarar vermeyecek şekilde, Anayasayı koruyup savunacağıma söz veriyorum."

Trump n e s öyleyecek?

Trump, yemin töreninin ardından kısa bir konuşma yapacak. Bu konuşmada, güney sınırını kapatmak, ABD tarihindeki en büyük sınır dışı operasyonunu başlatmak ve 6 Ocak ayaklanmasına karışanları affetmek gibi vaatlerini dile getirmesi bekleniyor.

ABD'deki kamu işleri, hükümet faaliyetleri, Kongre oturumları ve diğer kamu hizmetlerini yayınlayan bir televizyon ağı olan Kablo-Uydu Kamu İşleri Ağı'nın (C-SPAN) YouTube yayını, dünya çapında birçok bölgede erişilebilir olacak ve Trump'ın yemini C-SPAN'dan canlı verilecek.

Törene k imler katılacak?

Törenin, eski ABD başkanları, teknoloji şirketlerinin patronları ve bazı yabancı liderlerin bulunduğu geniş bir davetli listesi var. Obama, Biden, Clinton ve Bush çiftleri dahil olmak üzere tüm yaşayan ABD eski başkanlarının ve eşlerinin törene katılması bekleniyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın Yardımcısı Kamala Harris ve eşi Douglas Emhoff'un da törende olması öngörülüyor.

Başkanların yemin törenlerine yabancı liderleri davet etmesi alışılagelmiş bir durum olmasa da Trump'ın birkaç yabancı lideri yemin törenine davet ettiği biliniyor. El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele ve Arjantin Cumhurbaşkanı Javier Milei'nin, Trump'ın yemin törenine katılması bekleniyor. Yabancı liderlerden davet edilen Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ise törene doğrudan katılmak yerine üst düzey bir elçisini gönderecek. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de davet edilen isimlerden, ancak programının katılmasına izin vereceğinden emin olmadığını belirtti.

Törende, TikTok CEO'su Shou Zi Chew, Meta CEO'su Mark Zuckerberg, Tesla CEO'su Elon Musk ve Amazon'un CEO'su Jeff Bezos gibi teknoloji devlerinin yöneticilerinin yer alması bekleniyor.

Trump'ın destekçileri yemin törenini nasıl kutlayacak?

Önceki yemin törenlerinde kutlamalar Washington DC'de yapılırken, Trump'ın Virginia'daki golf kulübünde birkaç parti düzenlenmesi bekleniyor. Capital One Arena'da bir MAGA (Amerika'yı yeniden büyük yap) mitingi düzenlenecek ve bu etkinlikte Trump destekçileri bir araya gelecek. Ayrıca, yemin töreninin gecesinde, Black Conservative Federation (Siyah Muhafazakarlar Federasyonu) tarafından düzenlenen başka bir kutlama yapılacak. Bu baloda rap sanatçısı Waka Flocka Flame sahne alacak.

Zuckerberg ve Trump'ın önemli finansal destekçileri arasında yer alan Miriam Adelson, Tilman Fertitta ve Todd Ricketts'ın katıldığı bir ön-yemin resepsiyonu da planlanıyor.

Yemin törenini akşamı, üç resmi yemin töreni balosu yapılacak. Askeri hizmet üyeleri için "Commander in Chief Ball", Trump destekçilerine yönelik "Liberty Ball" ve yüksek bağışçılar için "Starlight Ball" etkinlikleri düzenlenecek.

Kimler sahne alacak?

Yemin töreninin müzikal kısmında country ve disko müziğin öne çıkması bekleniyor. Carrie Underwood ve Lee Greenwood, yemin töreninde sahne alacak. Klasik müzisyen Christopher Macchio, ABD ulusal marşını seslendirecek.

Akşam balolarında, Liberty Ball'da Jason Aldean ve Village People, Commander in Chief Ball'da Rascal Flatts ve Starlight Ball'da Gavin DeGraw sahne alacak.

Yemin töreni günü, sabah saatlerinde St. John's Kilisesi'nde bir dini törenle başlayacak ve ardından Biden çifti ile Beyaz Saray'da geleneksel çay saati yapılacak.

Yemin töreninin ardından Trump, Başkanlık Odası'nda ilk resmi eylemlerini gerçekleştirecek, kongre üyeleriyle bir öğle yemeği yiyip, merdivenlerde askerlere selam verecek, tören alayları ile müzikli geçit törenini yürütecek. Ardından Trump, Oval Ofis'te bir imza töreni gerçekleştirecek ve Trump'ın üç baloda konuşma yapmasıyla yemin töreni günü sona erecek. Kutlamalar, ertesi gün yapılacak dini bir tören olan ulusal dua ile son bulacak.