Trump Grönland'ı Ele Geçirme İhtimalini İfade Etti

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin özerk Danimarka toprağı olan Grönland'in kontrolünü ele geçireceğine inandığını söyledi. Trump, adanın 57 bin sakininin "ABD ile birlikte olmak istediğini" de belirtti. Trump, ayrıca ilk yurt dışı gezisinin Suudi Arabistan veya İngiltere'ye olabileceğini de kaydetti.

Donald Trump, dün Air Force One uçağında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Trump, ABD'nin özerk Danimarka toprağı olan Grönland'in kontrolünü ele geçireceğine inandığını söyledi. "Sanırım onu alacağız" diyen Trump, adanın 57 bin sakininin "ABD ile birlikte olmak istediğini" belirtti. Trump, ayrıca şunları söyledi:

"Danimarka'nın ada üzerinde ne gibi bir hakkı olduğunu gerçekten bilmiyorum ama özgür dünyanın korunması için bunun gerçekleşmesine izin vermemeleri çok düşmanca bir davranış olur. Bence Grönland'ı alacağız çünkü bunun dünyanın özgürlüğüyle bir ilgisi var. Özgürlüğü sağlayabilecek olanın biz olmamız dışında Amerika Birleşik Devletleri ile hiçbir ilgisi yok. Onlar sağlayamaz."

Trump, 2019'daki ilk döneminde Kuzey Kutbu'ndaki bu geniş bölgeyi satın alma ihtimalini dile getirmiş ve Grönland'ın ABD kontrolünde olmasının uluslararası güvenlik için "mutlak bir gereklilik" olduğunu söylemişti.

Grönland ve Danimarka liderlerinden Trump'a tepki

Trump'ın bu yorumlarına rağmen Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede ve Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen daha önce adanın satılık olmadığını söylemişti. Egede, bölge topraklarının kullanımının "Grönland'ın işi" olduğunu söyledi, ancak savunma ve madencilik konularında ABD ile daha yakın çalışmaya istekli olduğunu ifade etti. Frederiksen, bu ayın başlarında "Grönland'in Grönlandlılara ait olduğunu" ve geleceğini sadece yerel halkın belirleyebileceğini vurguladı.

İngiltere merkezli Financial Times gazetesinde yer alan bir habere göre Frederiksen, geçen hafta Trump'la yaptığı 45 dakikalık bir telefon görüşmesinde bu görüşünü yineledi. Gazete, ismini vermek istemeyen bir Avrupalı yetkilinin görüşmenin "korkunç" olduğunu söylediğini, bir diğerinin ise Trump'ın Grönland'ı satın almaya yönelik ilgisinin "ciddi ve potansiyel olarak çok tehlikeli" olduğunu söylediğini aktardı. Frederiksen'in adanın satılık olmadığında ısrar ettiği, ancak ABD'nin adaya "büyük ilgi" duyduğunu belirttiği bildirildi.

Trump, ilk olarak Suudi Arabistan veya İngiltere'ye gidebilir

ABD Başkanı Donald Trump, ilk yurt dışı gezisinin Suudi Arabistan veya İngiltere'ye olabileceğini söyledi. Trump, "geleneksel olarak ABD başkanları İngiltere'yi ziyaret etse de ilk yurt dışı seyahatinin Suudi Arabistan'a olabileceğini" belirtti. Trump, Suudi Arabistan'a son gidişinin sebebinin Arap krallığının milyarlarca dolar değerinde ABD malı almayı kabul etmesi olduğunu söyledi ve "Eğer bu teklif doğru olsaydı, bunu tekrar yapardım" dedi.

Trump'tan İngiltere Başbakanı Starmer'a övgü

Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın liderliğini överek, İngiliz mevkidaşının "çok iyi bir iş çıkardığını" ve iki liderin önümüzdeki 24 saat içinde bir telefon görüşmesi yapacağını söyledi. Trump, ayrıca farklı siyasi görüşlere sahip olmalarına rağmen Starmer ile "iyi anlaştıklarını" dile getirdi.

Trump ve Starmer görüşmesi yakında gerçekleşebilir

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy de bu ayın başlarında, Starmer'ın Trump ile görüşmek üzere Washington'a gideceğini söylemişti. Starmer'ın Özel Kalem Müdürü Morgan McSweeney, geçen aralık ayında Donald Trump'ın Beyaz Saray'a yeni gelen ekibiyle görüşmek üzere ABD'ye gitmişti. Downing Street'ten üst düzey bir kaynağın İngiltere merkezli Telegraph gazetesine yaptığı açıklamada, "havanın çok sıcak olduğunu" ve Trump'ın "Birleşik Krallık'a karşı sıcak olmaktan başka bir şey yapmadığını" söylemişti.