TRT 1'in yeni dizisi "Kara Tahta"nın afişi yayınlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TRT 1'in yeni dizisi "Kara Tahta"nın afişi yayınlandı

AA - Fatih Türkyılmaz - Güncel
 - Güncelleme:
TRT 1'in yeni dizisi

Miray Daner, Furkan Andıç ve Cengiz Bozkurt'un başrolleri paylaştığı TRT 1'in yeni dizisi Kara Tahta'nın afişi yayınlandı.

Miray Daner, Furkan Andıç ve Cengiz Bozkurt'un başrolleri paylaştığı TRT 1'in yeni dizisi Kara Tahta'nın afişi yayınlandı.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar'ın oturduğu yapımın senaryosunu ise Erkan Birgören kaleme alıyor.

Çekimleri devam eden dizi, 30 Mart'tan itibarenher çarşamba 20.00'de seyirciyle buluşacak.

AA / Fatih Türkyılmaz - Güncel

Cengiz Bozkurt, Miray Daner, Kara Tahta, Trt 1, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title