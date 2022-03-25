TRT 1'in yeni dizisi "Kara Tahta"nın afişi yayınlandı
AA - Fatih Türkyılmaz - Güncel
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Miray Daner, Furkan Andıç ve Cengiz Bozkurt'un başrolleri paylaştığı TRT 1'in yeni dizisi Kara Tahta'nın afişi yayınlandı.
Miray Daner, Furkan Andıç ve Cengiz Bozkurt'un başrolleri paylaştığı TRT 1'in yeni dizisi Kara Tahta'nın afişi yayınlandı.
TRT'den yapılan açıklamaya göre, yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar'ın oturduğu yapımın senaryosunu ise Erkan Birgören kaleme alıyor.
Çekimleri devam eden dizi, 30 Mart'tan itibarenher çarşamba 20.00'de seyirciyle buluşacak.
AA / Fatih Türkyılmaz - Güncel