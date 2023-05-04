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Trabzon'da Midibüs Kazası: 4 Ölü

Trabzon'da Midibüs Kazası: 4 Ölü

Güncel Haberler

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir midibüs, Akçaabat ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde kaza yaptı. Kazada, ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaşamını yitirdiği öğrenildi.

ESRA NUR PERVAN

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir midibüs, Akçaabat ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde kaza yaptı. Kazada, ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir midibüs, bugün Akçaabat ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kaza anında, 29 koltuklu midibüste 34 kişinin olduğu belirlendi.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ile itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleyi mahalle sakinlerinin yaptığı yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazada, ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Güncel Haberler

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