Trabzon'da Gazze yararına kermes düzenlendi
Trabzon'un Of ilçesinde, Of Anadolu İmam Hatip Lisesi Salonunda Gazze yararına kermes düzenlendi. Kermeste öğretmenler ve velilerin desteğiyle hazırlanan ürünler satışa sunuldu. İlçe Milli Eğitim Müdürü, İlçe Müftüsü ve diğer davetliler de kermese katıldı.
Trabzon'un Of ilçesinde Gazze yararına kermes organize edildi.
Of Anadolu İmam Hatip Lisesi Salonunda düzenlenen kermeste, öğretmenler ve velilerin desteğiyle hazırlanan ürünler satışa sunuldu.
Kermese, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, İlçe Müftüsü Özcan Yılmaz, Okul Müdürü Mustafa Çapoğlu, Okul Aile Birliği Başkanı Hasan Koç ve diğer davetliler katıldı.