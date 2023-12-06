Haberler ›› Güncel ›› Trabzon'da Gazze yararına kermes düzenlendi

Trabzon'da Gazze yararına kermes düzenlendi

6 Aralık 2023 15:41 Son Güncelleme: 15:42 Abone Ol

Trabzon'un Of ilçesinde, Of Anadolu İmam Hatip Lisesi Salonunda Gazze yararına kermes düzenlendi. Kermeste öğretmenler ve velilerin desteğiyle hazırlanan ürünler satışa sunuldu. İlçe Milli Eğitim Müdürü, İlçe Müftüsü ve diğer davetliler de kermese katıldı.