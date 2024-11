Trabzon'da Ekonomik Gıda Ürünleri Sunan TRAMAR Market Açıldı

TRABZON Büyükşehir Belediyesi, kent halkına ekonomik ve kaliteli gıda ürünleri sunmak amacıyla market projesini hayata geçirdi. Gıda ve şarküteri ürünlerini uygun fiyatlardan satılacağı TRAMAR market, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Vatandaşa indirimli et ve süt ürünleri satıldığı marketin açılışı yoğun ilgi gördü.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki 'TRAMAR' adını taşıyan market, Meydan mevkisinde bulunan İskenderpaşa Otoparkı'nın alt katında hizmete açıldı. Büyükşehir Belediyesi'nin Sosyal Marketi 'TRAMAR' da kırmızı ve beyaz et, süt ürünleri, sıvı yağ ve unlu mamuller gibi birçok ürün piyasa koşullarına göre daha uygun fiyatlarla satışa sunuldu. Vatandaşa indirimli et ve süt ürünleri satıldığı marketin açılışı yoğun ilgi gördü. Açılaşa; Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Genç, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Vehbi Koç ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.

'MUTLULUK VE GURUR İÇERİSİNDEYİZ'

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, sosyal belediyecilik anlayışını sürdüreceğini belirterek, "Görevi geldiğimiz andan itibaren hemşerilerimize bir taraftan söz verdiğimiz, bir taraftan bizden beklenen projeleri hayata geçirebilmek adına 'Raylı Sistem'imizden tutun; Gülcemal Yaşam Alanı projemize, Araklı'mızdaki 'Tekstil Kent' projemize kadar birçok işe yakın zamanda imza atarken, diğer taraftan da hemşerilerimizin günlük hayatına dokunan sosyal belediyecilik anlayışının bütün örneklerini aynı anlayışla vakit kaybetmeden sunmanın mutluluğu ve gururu içerisindeyiz" dedi.

'ATTIĞIMIZ ADIMLAR AYNI ANLAYIŞLA DEVAM EDECEK'

Başkan Genç, TRAMAR'da satışa sunulan ürünlerin piyasaya göre daha uygun olduğunu ifade ederek, "Belediyecilik bir yönüyle zaten halka en geniş anlamıyla bütünüyle beraber hizmet etmek; su işi, altyapı işi, bu işler projelerle değil, halkımızın yaşamına da dokunmak değil mi Halkımızın doğumundan ölümüne kadar bütün sorunlarıyla muhatap olmak değil mi Zaten bizim işimiz de bu. Piyasa koşulları itibariyle de bugün açılışını yaptığımız halkımızın temel gıda maddelerine daha uygun fiyatlarla erişmesi, ulaşması konusunda attığımız adımlar aynı anlayışla devam edecek. Biz belediyeyiz işimiz esnafla rekabet etmek değil. Şu an da piyasadan en az yüzde 30 farkla vatandaşımıza bu hizmeti sunduk. Bugün bunların güzel bir örneğini yaptık, çok şükür diye konuştu.