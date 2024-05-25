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TOLEYİS 15. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

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Türkiye Otel, Lokanta Dinlenme Yerleri İşçileri Sendikası (TOLEYİS) 15. Olağan Genel Kurulu, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ın da katılımıyla gerçekleştirildi. Genel kurulda konuşan Atalay, üniversite mezunu işçi oranının arttığını belirtirken, emeklinin asgari ücret taleplerine de değindi. TOLEYİS Genel Başkanı Bakındı ise sendikanın gücünü koruyacaklarını ve kapitalizme karşı mücadele edeceklerini ifade etti.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (TÜRK-İŞ) bağlı Türkiye Otel, Lokanta Dinlenme Yerleri İşçileri Sendikasının (TOLEYİS) 15. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Bakırköy'deki bir otelde gerçekleştirilen genel kurula, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, TOLEYİS Genel Başkanı Cemail Bakındı ile İtalya, Yunanistan, KKTC ve Kırgızistan'ın da aralarında bulunduğu birçok ülkeden işçi sendikaları temsilcileri ile bazı delegeler katıldı.

Atalay, burada yaptığı konuşmada, 30 yıl önce ilkokul ve sanat okulu mezunlarının işçi olduğunu, o dönem yüzde 1 olan üniversite mezunu işçi oranının şu anda yüzde 17 civarına çıktığını söyledi.

Emeklinin 2024 yılı asgari ücreti belirlenmeden önce sendika olarak işçilerden oluşan bir komisyon kurduklarını, komisyonun 18 bin lira maaş talep ettiğini dile getiren Atalay, "Asgari ücret iyi olduğu zaman hükümet verdi, kötü olduğu zaman TÜRK-İŞ almadı. İhale de genelde bana çıkıyor. " dedi.

Bu yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü sendika olarak Bursa'da kutladıklarını belirten Atalay, şunları ifade etti:

"1 Mayıs'a resmi olarak katılan kişi sayısı 137 bin. 17 milyonun çalıştığı yerde bu kötü bir rakam. Onun 72 bini biziz Bursa'da. İstanbul'da 7 bin 800, İzmir'de 10 bin civarında. Böyle mi olması lazım? Böyle olmaması lazım. Bursa'da TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu olarak konuşup karar aldık. Allah izin verirse seneye İstanbul'dayız. Taksim bizim için önemli mi önemli ama İstanbul'da Maltepe Meydanı'ndayız. Gönlümüz şunu istiyor; memur sendikaları, işçi sendikaları, sivil toplumun tamamı orada olsun, 1 milyonu toplayalım. Görün bakalım, kimse bizim önümüzden geçebiliyor mu?"

"Önümüzdeki günlerde hayırlı işler yapacağız"

TOLEYİS Genel Başkan Bakındı da sendika olarak eskisi kadar güçlü olmadıklarını söyledi.

Bakındı, demokratik mücadeleyi sürdüreceklerini vurgulayarak, "Bu ocak, yarın çocuğunuza, torunuza kalsın. TOLEYİS büyük bir ocak. Önümüzdeki günlerde hayırlı işler yapacağız. Şunu bilmek lazım, kapitalizme karşı kendimizi bilinçlendireceğiz, birlikte insanca yaşayacağız. Bizim sermayenin parasında gözümüz yok, emek hakkımızı versinler." diye konuştu.

Konuşmaların ardından divan kurulu ve başkanı seçildi, sendikanın tüzük değişikleri oylamaya sunuldu.

Genel kurulda yarın tek aday olan mevcut başkan Cemail Bakındı için oylama yapılacak.

Kaynak: AA / Güncel

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