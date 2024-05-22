Tokat'ta uyuşturucu operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı

Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik belirlenen iki adrese operasyon düzenlendi.

Polis ekipleri M.C.Y. isimli şahsın üzerinde yaptıkları aramada, 2,71 gram uyuşturucu madde buldu.

M.C.Y'yi gözaltına alan ekipler, M.C.Y'nin uyuşturucuyu satın aldığı düşünülen 2 ev ve bir araca düzenledikleri operasyonda ise 20,83 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Operasyonda, Ö.Ş, M.P. ve M.İ. yakalandı.

Gözaltına alınan M.C.Y, M.P. ve M.İ. ifadelerinin alınmasının ardından emniyetten serbest bırakıldı.

Ö.Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.