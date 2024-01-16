Togg'un T10X Modeli Karlıova'da Test Sürüşü Yaptı
Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un T10X modeli, Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki karlı yollarda başarılı bir test sürüşü gerçekleştirdi. Karlıova'da yaşayan Sedat Bingöl ve Gökhan Şensoy, araçlarının performansını görmek için karlı yolda sürüş yaparak olumlu sonuçlar elde etti. Bingöl, aracın ağır kış şartlarında başarılı olduğunu belirterek, siparişlerin artabileceğini ifade etti.
Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un, Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki karlı yollarda test sürüşü yapıldı.
Adını karla kaplı ovalardan alan ve yılın 6 ayında kışın etkili olduğu Karlıova ilçesinde yaşayan Sedat Bingöl (35) ve Gökhan Şensoy (37), sahibi oldukları Togg'un T10X modelinin performansını görmek için karlı yolda sürüş yapma kararı aldı.
Kar kalınlığının yaklaşık 20 santimetreyi bulduğu karla kaplı yolda sürüş yapan Bingöl ve Şensoy, Togg'un başarılı performansını ortaya koydu.
Sedat Bingöl, AA muhabirine, aracını 2 ay önce aldığını söyledi.
Otomobilli ilçedeki ağır kış şartlarında deneyerek olumlu sonuç aldığını belirten Bingöl, "Otomobil gayet iyi, denemeyi başarıyla geçti. Aracı aldıktan sonra hemşehrilerimiz de karda, buzda, çamurda deniyor ve almaya karar veren çok kişi var. Siparişler yetişmeyebilir." diye konuştu.