Togg Gemlik Tesisi üretimde yeni adımlar atıyor: Avrupa'nın en iyisi! - Haberler

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Togg Gemlik Tesisi üretimde yeni adımlar atıyor: Avrupa'nın en iyisi!

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Togg Gemlik Tesisi üretimde yeni adımlar atıyor: Avrupa'nın en iyisi!

Yerli otomobilde artık sona yaklaşıldı. İlk üretimin tamamlandığı Togg Gemlik Tesisinde boyahane kurulumu da tamamlandı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg) yerli otomobil çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bu yılın son çeyreğinde seri üretime geçmeyi planlayan Togg'da robotların çalışmaya başlamasının ardından yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Togg Gemlik Tesisi yine önemli bir yeniliğe imza attı.

Avrupa'nın en temiz boyahanesi

Uzun yıllardır beklenen yerli otomobilde artık sona yaklaşıldı. İlk üretimin tamamlandığı Togg Gemlik Tesisi'nde boyahane kurulumu da tamamlandı. Renk denemeleri öncesi son kontrollerini tamamlayan ekipler, ilk C-SUV gövdesinde boyasız provalarını gerçekleştirdi.

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Gemlik Tesisi'ndeki boyahanede bir sonraki aşamada ilk boyalı deneme yapılacak. Yeni boyahane çevreci yapısı ile de öne çıkıyor. Boyama bölümü salınım değerleri ile Avrupa'nın en temizi konumunda. Boyahane, 5 gr/m2'den az "uçucu organik bileşen" salımı ile Türkiye'deki yasal sınırın 9'da 1'i, Avrupa'daki yasal sınırın ise 7'de 1'i bir değeri ile öne çıkıyor.

Togg, 2022 yılının son çeyreğinde seri üretime hazır olmayı hedefliyor. Togg'da, homologasyon testlerinin tamamlanmasının ardından 2023 yılının ilk çeyreğinin sonunda C segmentinde yer alacak olan SUV pazara sunulacak. Ardından yine C segmentinden Sedan ve Hatchback modeller üretim bandına dahil olacak.

İlerleyen yıllarda ise B segment bir SUV ve C segment bir MPV Togg'un model gamına dahil olacak. Aynı tasarım dilini paylaşacak olan bu 5 model, aynı platform üzerinde yükselecek. Togg, 2030'a kadar 1 milyon adet araç üretmeyi planlıyor.

Togg C-SUV özellikleri

Motor
Açıklanan veriler
160 KW/ 320 KWBeygir gücü215 HP/430 HP0-100 hızlanma7.6 sn/ 4.5 snMenzil300 km/ 500 kmOtonom sürüş3. seviyeAks açıklığı2890 mmEuro NCAP5 yıldız hedefleniyorMotor seçenekleriArkadan çekiş/ Dört çekerBatarya seçenekleri2 PaketŞarjRapid şarj teknolojisi

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