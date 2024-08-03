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TKP Gençlik Örgütleri, MESEM'deki İş Kazalarını Protesto Etti

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Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) gençlik örgütleri, Mesleki Eğitim Merkezleri'nde (MESEM) çalışan stajyer öğrencilerin iş kazalarında ölümlerinin artmasını protesto etti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e istifa çağrısı yapılan açıklamada, 'Eğitimi bir bir patronlara teslim ediyorsanız, okulları tarikatlara açıyorsanız, bu memleketin gençleri, liseliler, iş yerlerinde can veriyorsa soruyoruz; Patronların sömürge ülkesi miyiz?' denildi.

(ANKARA) - Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) gençlik örgütleri, Mesleki Eğitim Merkezleri'nde (MESEM) çalışan stajyer öğrencilerin iş kazalarında ölümlerinin artmasını protesto etti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e istifa çağrısı yapılan açıklamada, "Eğitimi bir bir patronlara teslim ediyorsanız, okulları tarikatlara açıyorsanız, bu memleketin gençleri, liseliler, iş yerlerinde can veriyorsa soruyoruz; Patronların sömürge ülkesi miyiz?" denildi.

Türkiye Komünist Partisi, Mesleki Eğitim Merkezleri'ndeki (MESEM) stajyer öğrenci kazaları ve ölümlerini Sakarya Caddesi'nde yaptıkları basın açıklamasıyla protesto etti. TKP üyeleri, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e istifa çağrısında bulundu.

"MESEM'de olan arkadaşlarım okuldan çok iş yerine gidiyor"

Yapılan basın açıklamasında söz alan 17 yaşındaki bir meslek lisesi mezunu öğrenci, meslek lisesini neden tercih ettiğini, meslek lisesinde okurken ve stajda çalışırken yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Üniversiteye param yetmezse diye en azından meslek sahibi olurum diye düşündüm. Çünkü Türkiye'de holding patronlarının çocuğu değilseniz, beslenme ve barınma gibi temel ihtiyaçlar artık lüks. Okul okumak sadece parası olanlar için kolay. Bizim için hayat yaşam mücadelesinden ibaret. Bu durumda okuyup, işsiz kalmak yerine meslek lisesi okumak daha mantıklı görünmüştü. Ben de bu yüzden meslek liseli olmayı tercih ettim. MESEM'de olan arkadaşlarım okuldan çok iş yerine gidiyor. Fakat emeğimizle zenginleşenlerin umurunda bile değiliz. Biz iş yerlerinde ölsek de yerimizi başka arkadaşlarımıza dolduruyorlar.

"Sesinizi çıkartmaya çalışırsanız, tehdit ediliyorsunuz"

Çünkü biz, çok çalışıp az para alan, hayatı söz konusu bile olmayan köle olarak görülüyoruz. Ben Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e sormak istiyorum. Biz bu ülkenin evladı değil miyiz? Bizim canımız patronların karından daha mı değersiz? Biz de insan gibi yaşamayı hak etmiyor muyuz? İş yerlerinde başımıza bir şey gelirse, herkes köşesine çekiliyor. Tek sorumlu siz oluyorsunuz. Ben bunu bir iş kazasından parmağımı kaybetme korkusunu yaşarken öğrendim. En önemlisi de sesinizi çıkartmaya çalışırsanız, herkes tarafından tehdit ediliyorsunuz. Bu düzen bizim canımızı böyle değersiz kılarken, holdinglerin ne kadar kar ettiğini görüyorsunuz. Onlar lüks içinde yaşarken, biz her hafta hangi arkadaşımızı kaybedeceğiz korkusuyla yaşıyoruz."

"MESEM, AKP'nin patronlara, sermaye sınıfına en büyük hediyesi"

TKP gençlik örgütleri adına basın açıklamasını okuyan Umut Araz, 2023-2024 eğitim öğretim dönemi içerisinde dokuz MESEM öğrencisinin iş kazaları sonrasında hayatlarını kaybettiklerini söyledi. "Türkiye'de her hafta meslek liselilerin, MESEM öğrencilerinin ölüm haberini aldığımız günlerdeyiz" ifadelerini kullanan Araz, şunları kaydetti:

"Sadece 2023 - 2024 eğitim dönemi içerisinde dokuz MESEM'li arkadaşımız iş yerlerinde can verdi. Sadece 2024 yılının yedi ayında 42 çocuk işçi, iş yerlerinde can verdi. Bu bir tesadüf değil. Hiçbir vicdanlı yurttaş, bunların iş kazası olarak kayda geçmesine sessiz kalmayacaktır. Türkiye'de eğitim sistemi tamamen holdinglerin çıkarları uğruna bir düzen içerisinde. Türkiye'nin eğitim sistemi birileri sırf daha fazla zengin olsun diye yapısal bir değişimden geçirildi. Bu değişimin sonucunda artık Türkiye'nin gençleri, patronlar için ucuz iş gücü olarak yetiştirilmeye başlandı. MESEM, AKP'nin patronlara, başta TÜSİAD olmak üzere, sermaye sınıfına en büyük hediyesi. Eğitimi bir bir patronlara teslim ediyorsanız, okulları tarikatlara açıyorsanız, bu memleketin gençleri, liseliler, iş yerlerinde can veriyorsa soruyoruz; Patronların sömürge ülkesi miyiz?."

Kaynak: ANKA / Güncel

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Türkiye Gençlik Politika Güncel Haberler

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