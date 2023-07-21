TIR Kazasında Hayatını Kaybedenlerin Son Selfiesi Ortaya Çıktı

SON SELFIE

Edirne'nin Keşan ilçesinde TIR'ın park halindeki arı kovanı yüklü kamyonete çarpmasıyla olay yerinde oğulları Okan (20) ve Hakan Menteşe (26) ile yanlarında işçi olarak çalışan Buluthan Aydın'la (26) birlikte hayatını kaybeden Doğan Menteşe'nin (58) kazadan 2,5 saat önce aracın içerisinde otururken selfie çektiği ve WhatsApp durumunda paylaştığı ortaya çıktı. Kazada ölen 3'ü aynı aileden 4 kişinin de Muğlalı oldukları belirtildi. Ölenlerden Hakan Menteşe'nin 2 gün önce baba olduğu ve dünyaya gelen evladını göremediği öğrenildi. Kazada ölen 4 arıcının cenazelerinin yarın Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde toprağa verileceği bildirildi.

Cavit AKGÜN / MUĞLA, –