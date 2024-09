TİP İzmir İl Örgütü, ABD Donanması'na ait geminin İzmir Limanı'na demirlemesini protesto etti

(İZMİR) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) İzmir İl Örgütü, ABD Donanması'na ait USS Wasp amfibi gemisinin İzmir Limanı'na demirlemesini protesto etti. Protestoda konuşan TİP Parti Meclisi Üyesi Orhan Kiper, "Bu İzmir Limanı, artık kana bulanmıştır. ABD'nin kanlı savaş gemisi insanlık suçlarıyla İzmir Limanı'na demir atmıştır" dedi.

ABD Donanması'na ait USS Wasp amfibi gemisinin 1 Eylül'de İzmir Limanı'na demirlemesine tepkiler sürüyor. TİP İzmir İl Örgütü, bugün Alsancak Gar'ı önünden İzmir Limanı'na yaptığı yürüyüşle iktidarı ve gemiyi protesto etti.

"Ticaret yapanlar, İsrail'e tapanlar, "ABD defol bu memleket bizim", "İzmir'de ABD gemisi istemiyoruz", "Katil ABD işbirlikçi AKP" ve "Yankee go home" sloganları atılan eylem sonrasında ise liman önünde basın açıklaması yapıldı. Açıklamada ayrıca "İzmir Limanı'na Filistin halkının kanı bulaştı" yazılı pankart açılırken, liman önüne kırmızı boya döküldü.

Açıklamayı, örgüt adına TİP Parti Meclisi Üyesi Orhan Kiper yaptı. İktidarın 'İsrail' politikasının eleştirildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"ABD savaş gemisinin İzmir Limanı'na açıkça demir atması, AKP ve Saray rejimidir"

"İzmir'e demirleyen Amerikan savaş gemisi de İsrail devletini desteklemek için bulunmaktadır. Tam da 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde İzmir Limanı'na demir atmıştır. Bu gemi, sadece İsrail'e yapacağı yardımlar ve bölgede gerçekleştirileceği tatbikatlardan ibaret değildir. Aynı zamanda İsrail'in katliamlarını Türkiye kamuoyuna zorla kabul ettirmek niyeti taşımaktadır. Savaşlar geçmişten bugüne tüm insanlığa büyük acılar bırakmıştır. Filistin halkına yapılacak saldırılara destek verecek hiçbir eylemin, dolaylı veya doğrudan ülkemiz üzerinden gerçekleşmesi kabul edilebilir değildir. Siyonizm karşısında, on yıllardır direnen Filistin halkı onurumuzdur. İsrail'e desteğe gelen ABD savaş gemisinin rahatça ülkemiz sınırlarında gezebilmesinin sebebi, emperyalizmin ülkemizdeki işbirlikçi iktidarları çok iyi bilmesidir. ABD savaş gemisinin İzmir Limanı'na açıkça demir atması, sahtekar ve riyakar politikalarda sınır tanımayan AKP ve saray rejimidir.

"Amerikan emperyalizmi ve NATO kadar, AKP iktidarı da savaş suçlusudur"

Her meselede olduğu gibi Filistin konusunda da iki yüzlü, sahtekar politikalarını sürdüren AKP, bir yandan Filistin için mitingler düzenleyip çağrılarda bulunurken, diğer yandan da İsrail ile ticari anlaşmalarını tam gaz devam ettirmekten çekinmemiştir. İsrail'in savaş ekonomisine ticari destek sağlamıştır. Bu ticari ilişkilerle kendi yandaşlarını zenginleştirmeyi tercih eden AKP ve Saray rejimi, binlerce masum Filistinlinin, çocukların, kadınların, yaşlıların vahşice öldürülmesine dolaylı destek sağlamıştır. Türkiye'de halkın kamuoyu baskısıyla, AKP hükümeti İsrail ile ticaretin kesildiğini ifade etmiş fakat perde arkasından ticareti tam gaz sürdürdüğü de hepimizin malumudur. Bugün Filistin meselesinde etrafına had bildirmeye çalışan AKP, öncelikle İsrail ile ticari anlaşmalarını tamamen sonlandırmalıdır. Bu uygulanan iki yüzlü politikalar, her gün yüzlerce masum insanın ölümüne sebep hizmet etmektedir. Bu noktada en az İsrail siyonizmi, Amerikan emperyalizmi ve NATO kadar, AKP iktidarı da savaş suçlusudur.

"Memleketimizin kapıları bu katliamcılara kapalıdır"

Bu İzmir Limanı, artık kana bulanmıştır. İnsanlık düşmanı NATO'nun öncüsü buradadır. ABD'nin kanlı savaş gemisi insanlık suçlarıyla İzmir Limanı'na demir atmıştır. Memleketimizin kapıları bu katliamcılara kapalıdır. Kabul etmiyoruz, reddediyoruz! Dünyanın en büyük terör organizasyonu olan NATO'cu ABD askerleri, küçük ortağı İsrail ile birlikte, katlettikleri binlerce Filistinlinin kanı ellerine bulaşmışken, hiç utanmadan limanlarımızda, sokaklarımızda özgürce dolaşacağını sanmıştır. Emperyalistlerin döktüğü bu kan insanlık tarihinde utançla hatırlanacaktır. Dünyanın askeri ve siyasi sermaye kesimleri savaş çığırtkanlığının bayraktarlığını yaparken, o ülkelerin ezilenleri ve emekçilerinin, eşitlik ve özgürlük için, barış için mücadele etmekten başka hiçbir şansı yoktur. Emperyalizme ve siyonizme karşı, en başta Türkiye ve Ortadoğu'da savaşların ve gözyaşının mimarlarından olan AKP ve sahte Filistin dostlarına karşı da mücadelemiz sürmektedir. Dünyaya ölüm ve gözyaşı getiren ABD ve NATO üslerini, karargahlarını, gemilerini bir daha geri dönmemek üzere dağıtacağız. Memleketimizdeki tüm emperyalist kurum ve üsleri defedeceğiz. Filistin ve Ortadoğu'nun bütün ezilen halklarının zaferi, insanlığın zaferi olacaktır."