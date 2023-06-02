TGC gazeteci Mehmet Barlas için taziye mesajı yayımladı
Güncel Haberler
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında vefat eden Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas için taziye mesajı yayımladı.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında vefat eden Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas için taziye mesajı yayımladı.
TGC Yönetim Kurulunca yayımlanan mesajda, "Değerli meslektaşımız Mehmet Barlas'ı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Uzun yıllar mesleğimize hizmet eden Mehmet Barlas'ın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Cemiyet üyesi, basın kartı ve 2013 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü sahibi Barlas'ın cenazesinin, 4 Haziran Pazar günü Barbaros Hayreddin Paşa Camisi'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.