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Tespih Üretimi Yapan Esnaf: Kehribar Tespihlerine İlgi Yoğun

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Kırşehir Zanaatkarlar Çarşısında tespih üretimi yapan esnaf, kehribar tespihlere olan talebin arttığını belirtti. Antika tespihlerin de siparişle üretildiği ve fiyatlarının yüksek olduğu ifade edildi.

Tespih de ilgi kehribara

KIRŞEHİR - Kırşehir Zanaatkarlar Çarşısında tespih üretimi yapan esnaf, antika tespihleri siparişle üretip satarken günlük kullanımda vatandaşın talebinin kehribar tespih üzerinde yoğunlaştığını söyledi.

Ahi Külliyesi içerisinde yer alan Zanaatkarlar Çarşısında tespih ustası olarak çalışan Savaş Çiftçi, "Kehribar tespih üzerinden Oltu taşı, damla kehribar ve hayvansal ürünlerden üretilen tespihleri satıyoruz" dedi. Antika tespihleri siparişle alıp sattıklarını ve fiyatının 5 milyona kadar çıktığını belirten Çiftçi, "Farklı tespihler farklı fiyatlandırmalara da sebep oluyor. Her malzemenin kendine göre bir değeri var. 50 TL'den başlayan tespih fiyatları 50 milyona dek ulaşabiliyor. Pahalılığın nedeni ise antika ve Osmanlılar ürünü olması. Antika olan tespihlerin fiyatları da pahalı oluyor" diye konuştu.

Kehribar grubu tespihlerin her bütçeye hitap ettiğini aktaran Çiftçi, "Uygun olarak baktığımız yeni malzeme dediğimiz kehribar grubu tespihler de uygun fiyatlarla alıcısını buluyor. Tornaya giren her malzemeden tespih üretimi yapmaktayız. Burada halkın getirdiği malzemeye göre talebi de önemli. Bizde her fırsatı değerlendirerek her talebe göre üretim yapıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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