TEMİZLİK İŞÇİSİNİN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde bir villanın inşaat temizliğini yapan Sait Arslan (52), çalıştığı yerde henüz bilinmeyen nedenle hayatını kaybetti.

Olay dün saat 18.00 sıralarında Bahçeyaka Mahallesi 587 sokak üzerinde bulunan bir villa sitesinde meydana geldi. Geçen ocak ayında bir temizlik firmasında çalışmaya başlayan Sait Arslan ve mesai arkadaşları, inşaatı tamamlanmış bir villayı temizlemeye başladı. Öğle yemeği molasından sonra midesinden rahatsızlandığını söyleyen Arslan'ın arkadaşları, durumunun kötü göründüğünü ifade ederek doktora gitmesini tavsiye etti. Bu uyarıyı dikkate almayan Arslan, dinlenmek istediğini belirterek villanın bir köşesine uzandı. Bir süre sonra Arslan'a seslenmelerine rağmen cevap alamayan ve hareketsiz yattığını gören arkadaşları, durumu 112'ye bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Arslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Arslan'ın olay yerine gelen yakınları gözyaşına boğuldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Sait Arslan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.