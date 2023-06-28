Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasının ardından; 'Alınan her iki ifadesi sırasında gerek kendisi gerekse müdafileri tarafından tespiti yapılan soruşturmaya konu söz ve açıklamaların montajlanmış olduğu yönünde bir iddiada bulunulmamıştır. Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir' bilgisini paylaştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasının ardından; "Alınan her iki ifadesi sırasında gerek kendisi gerekse müdafileri tarafından tespiti yapılan soruşturmaya konu söz ve açıklamaların montajlanmış olduğu yönünde bir iddiada bulunulmamıştır. Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir" bilgisini paylaştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dün Tele 1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında, "4 soru 4 yanıt" programındaki silahlı terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili sözleri nedeniyle "suçu ve suçluyu övme" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından resen soruşturma başlatmıştı.

Bugün öğlen saatlerinde savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Mardan Yanardağ, "terör propagandası yapmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

"MERDAN YANARDAĞ MONTAJ İDDİASINDA BULUNMAMIŞ, İRONİ YAPMAK İSTEDİĞİNİ BEYAN ETMİŞTİR"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazetecilerin soruları üzerine paylaştığı bilgi notunda, Merdan Yanardağ ve avukatlarının "soruştarmaya konu sözlerin montajlandığı" iddiasında bulunmadığını belirtilerek soruşturmanın tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

Savcılık tarafından paylaşılan bilgi notu şöyle:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2023/137583 soruşturma numaralı dosyası üzerinden hakkında soruşturma yürütülen Merdan Yanardağ'ın, 26/06/2023 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ve 27/06/2023 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızda müdafileri huzurunda alınan savunmalarında, 'soruşturmaya konu tespiti yapılan sözlerin kendisine ait olduğunu, ancak konuşmasının tamamının bir bütün olarak değerlendirmesi gerektiğini, ironi yapmak istediğini' beyan etmiş olup, alınan her iki ifadesi sırasında gerek kendisi gerekse müdafileri tarafından tespiti yapılan soruşturmaya konu söz ve açıklamaların montajlanmış olduğu yönünde bir iddiada bulunulmamıştır. Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir."