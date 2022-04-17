Tekirdağ'da asayiş

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir iş yerinden kulaklık çaldığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Hükümet Caddesinde bir işletme çalışanı rafta bulunan kablosuz kulaklığın eksik olduğunu fark edince durumu polise bildirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipler yaptıkları inceleme sonucu kulaklığı alan kişilerin G.K ve Y.Ç olduğunu tespit etti.

Polis ekiplerince yakalan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Çorlu'da kaçak sigara ve tütün operasyonu

Çorlu ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda çok sayıda kaçak tütün, sigara ve makaron ele geçildi.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ilçesinde yaptıkları çalışma kapsamında, 7 işyeri, 2 ev, ve 2 depoya eş zamanlı baskın düzenledi.

Yapılan aramalarda, 58 bin 800 bandrolsüz boş makaron, 121 bin 525 içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron, 199 kilo kıyılmış tütün, bin 150 gram nargile tütünü, 3.5 kilo bandrolsüz pipo tütünü, bin 760 bandrolsüz sigara sarma kağıdı, 158 kutularından kopartılmış mükerrer kullanılacağı değerlendirilen TAPDK bandrolü, 460 paket farklı markalarda gümrük kaçağı sigara, 180 litre etil alkol, 43 boş viski şişesi, 30 kapaklı bir litrelik boş rakı şişesi ve çok sayıda alkollü içki şişesi kapağı ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.