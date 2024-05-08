Tekirdağ'da 320 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi, 1 Şüpheli Gözaltına Alındı
Tekirdağ'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Ergene ilçesinde bir evde 320 litre sahte içki ve alkol yapımında kullanılan damıtma sistemi ele geçirildi. Ev sahibi F.M. gözaltına alındı.
Tekirdağ'da bir evde 320 litre sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki yapımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda ekipler, Ergene ilçesinde belirledikleri eve operasyon düzenledi.
Aramada, 320 litre sahte içki ve alkol yapımında kullanılan damıtma sistemi ele geçirildi.
Gözaltına alınan ev sahibi F.M'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.