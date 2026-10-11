TEDB’den “Terörsüz Türkiye” sürecine destek: 16 il başkanı Mersin’de buluştu

(MERSİN) - Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB), "Terörsüz Türkiye" sürecine destek vermek amacıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden 16 il başkanının katılımıyla Mersin'de toplantı gerçekleştirdi. TEDB Genel Başkanı Hakan Akçam, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu iradeyi desteklediklerini belirterek, 81 ili kapsayan kardeşlik, huzur ve kalkınma çalışmalarını başlattıklarını açıkladı.

Tüm Emlak Danışmanları Birliği, Türkiye'de milli birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi, toplumsal dayanışmanın artırılması ve bölgesel kalkınmanın desteklenmesi amacıyla yürüttüğü çalışma programının ilk toplantısını Mersin'de yaptı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden 16 il başkanının katıldığı toplantıda, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda yürütülen saha çalışmaları, bölgesel ekonomik sorunlar, yatırım olanakları, istihdam ve toplumsal bütünleşmeye yönelik projeler ele alındı. Toplantıda, Türkiye'nin 7 bölgesinde ve 81 ilinde sürdürülecek çalışmaların yol haritası da değerlendirildi. İlk aşamada Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki saha çalışmalarına öncelik verildi.

TEDB Genel Başkanı Akçam, toplantıda yaptığı açıklamada, Türkiye'nin geleceği açısından milli birlik, toplumsal huzur ve ekonomik kalkınmanın birbirini tamamlayan temel unsurlar olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin sürece ilişkin ortaya koydukları iradeyi desteklediklerini ifade eden Akçam, şunları kaydetti:

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE, GÜÇLÜ VE MÜREFFEH TÜRKİYE'NİN TEMİNATIDIR"

"'Terörsüz Türkiye' hedefini yalnızca bir güvenlik meselesi olarak görmüyoruz. Bu hedef; milletimizin kardeşliğinin güçlendirilmesi, ekonomik kalkınmanın hızlandırılması, yatırımların artırılması ve gelecek nesillere huzurlu bir Türkiye bırakılması açısından büyük önem taşıyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin ortaya koydukları iradeyi destekliyoruz. Türkiye'nin birlik ve beraberliğine katkı sağlayan her yapıcı çalışmanın yanında yer alıyoruz."

"16 İL BAŞKANIMIZLA BİR ARAYA GELEREK ÖNEMLİ BİR ADIM ATTIK"

Mersin'de gerçekleştirilen toplantının yalnızca bir istişare buluşması olmadığını vurgulayan Akçam, alınan kararların sahada uygulamaya geçirildiğini belirtti. Akçam, "Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizden 16 il başkanımızla bir araya gelerek önemli bir adım attık. Vatandaşlarımızın sorunlarını dinliyor, beklentilerini öğreniyor, ekonomik ve sosyal ihtiyaçları yerinde tespit ediyoruz. Bu çalışmalarla sahadan gelen talepleri somut çözüm önerilerine dönüştürüyoruz. Biz bölgeyi anlatmaya değil, bölgeyi dinlemeye gidiyoruz. Çünkü kalıcı huzurun yolu karşılıklı anlayıştan, güçlü kardeşlik bağlarından ve ortak refahtan geçiyor" ifadelerini kullandı.

81 İLDE SORUNLAR, BEKLENTİLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KAYIT ALTINDA TEDB'nin çalışma programı kapsamında il ve ilçe teşkilatları aracılığıyla saha görüşmeleri yürütülüyor. Bu kapsamda emlak danışmanları, esnaf, iş dünyası temsilcileri, gençler, vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşlarının görüşleri alınıyor. Görüşmelerde konut ve kira sorunları, kentsel dönüşüm, deprem güvenliği, şehirleşme, istihdam, yatırım fırsatları, gençlerin gelecek beklentileri ve bölgesel ekonomik kalkınma konuları ele alınıyor. Her ilçede vatandaşların ve sektör temsilcilerinin öncelikli beş sorunu, beş beklentisi ve beş çözüm önerisi kayıt altına alınıyor. Elde edilen veriler, bölgesel ihtiyaçların belirlenmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla değerlendiriliyor.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU SAHA RAPORU TBMM'YE SUNULACAK TEDB, il ve ilçe teşkilatlarından gelen verileri genel merkez bünyesinde bir araya getirerek "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Saha Raporu" başlıklı çalışmayı hazırlıyor. Raporda bölgenin ekonomik ve sosyal sorunları, mevzuat değişikliği ihtiyaçları, kamu kurumlarının uygulamaları, yerel yönetimlerin sorumlulukları, yatırım politikaları ve istihdamı artıracak projelere ilişkin çözüm önerileri yer alıyor. TEDB, sahadan elde edilen tespitleri ve hazırlanan çözüm önerilerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunmak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

"HUZUR VARSA YATIRIM, YATIRIM VARSA İŞ VE EKMEK VARDIR"

Gayrimenkul sektörünün ekonomik kalkınma ve şehirlerin gelişimi açısından stratejik öneme sahip olduğunu belirten Akçam, güven ortamının yatırımlar üzerindeki etkisine dikkati çekti. Akçam açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"Bir şehirde huzur varsa yatırım vardır. Yatırım varsa üretim vardır. Üretim varsa istihdam, iş ve ekmek vardır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimiz; genç nüfusu, doğal kaynakları, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle büyük bir kalkınma potansiyeline sahip. Bu potansiyelin harekete geçirilmesi, bölgeye yeni yatırımlar kazandırılması, gençlerimize istihdam alanları açılması ve şehirlerimizin ekonomik açıdan güçlenmesi hepimizin ortak hedefidir. Terörün olmadığı, güvenin hakim olduğu bir Türkiye'de kazanan yalnızca bir bölge değil, 86 milyon vatandaşımızın tamamı olacaktır."

"KARDEŞLİĞİMİZİ GÜÇLENDİRMEK HEPİMİZİN ORTAK SORUMLULUĞUDUR"

Türkiye'nin toplumsal bütünlüğünün korunması ve ortak gelecek bilincinin güçlendirilmesinin önemine işaret eden Akçam, sivil toplum kuruluşlarının da bu süreçte sorumluluk üstlendiğini dile getirdi. Akçam, ayrıca şunları söyledi:

"Bu topraklarda yaşayan herkesin huzuru, güvenliği ve refahı bizim için değerlidir. Farklılıklarımızı ayrışma sebebi değil, ortak zenginliğimiz olarak görüyoruz. Bizim birliğimiz terörden güçlüdür. Bizim kardeşliğimiz ayrılıklardan güçlüdür. Ortak geleceğimiz için hep birlikte çalışmak zorundayız. Mersin'de 16 il başkanımızın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz bu toplantıyla önemli bir başlangıç yaptık. Çalışmalarımızı Türkiye'nin 81 iline taşıyarak milli dayanışmayı güçlendiren, kardeşlik hukukunu pekiştiren ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlayan somut projeler üzerinde çalışıyoruz."

Mersin toplantısında saha çalışmalarının koordinasyonu, il ve ilçe teşkilatları arasındaki iş birliği ve elde edilen verilerin TEDB Genel Merkezi'ne aktarılması konuları değerlendirildi.

Akçam, birliğin temel hedefinin "Terörsüz Türkiye" sürecine toplumsal dayanışma, vatandaşların taleplerinin tespiti ve ekonomik kalkınma alanlarında somut katkılar sağlamak olduğunu vurguladı.

Kaynak: ANKA