TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu... Ali Fazıl Kasap'tan Bakan Memişoğlu'na: "Yenidoğan Çetesine 'Çürük Elma' Demek Sizi Aklamaz"

(TBMM) - Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu'nda Sağlık Bakanlığı bütçe görüşmeleri devam ediyor. Saadet Partisi grubu adına konuşan Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na, "Sağlık müdürüyken yapmadığınızı şimdi yapın ve istifa edin. Yenidoğan çetesine 'çürük elma' demek sizi aklamaz" dedi. DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ise, "Hastaneler aç gözlü olabilir, mesele sizin neden denetlemediğiniz" ifadelerini kullandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi üzerindeki görüşmeler sürüyor.

"İstanbul'da yenidoğan yataklarının yüzde 80'i özel hastanede"

Grubu adına söz alan DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu şunları söyledi:

"Sayın Bakan gerçekten istifa etmelisiniz. Sağlık sistemi çökmüş durumda, yenidoğan çetesi ile birlikte foseptik çukuru patladı. Mesele yeni değil. Yenidoğan yoğun bakımlarında yüksek bir kar olduğu için ilk patlayan yer burası oldu. 30 yatağı olan bir hastane aylık 4-5 milyon ciro yapabiliyor. Hastaneler aç gözlü olabilir, mesele sizin neden denetlemediğiniz. İstanbul'da üçüncü basamak sağlık hizmetleri için çok ciddi paralar ödeniyor. Kamu hastanelerinde yoğun bakım ünitesi az olduğu için özel hastanelere gidiliyor. Bu, bugünün hadisesi değil. Siz de İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü yaptınız ve üzerini örttünüz. İstanbul'da yenidoğan yataklarının yüzde 80'i özel hastanede. Tıbbi olmayan şekilde sevkler yapılıyor en sonunda bu iş cinayete vardı. Sağlık hükümranlığı kurmuş durumda özel hastaneler. Yenidoğan çetesine 'bakacağız, edeceğiz' diye yanıtlar veriyorsunuz."

"Sağlık sistemi bir çürümeyle karşı karşıya"

DEM Parti Van Milletvekili Gülcan Sayyiğit şu ifadeleri kullandı:

"Sağlıkta güzellemeler dinledik ama sağlıkta dönüşüm programı gerçekten kar amaçlı oluşturulmuş bir sistem olduğu için sağlık sistemi bir çürümeyle karşı karşıya. Bu çürümenin sebebi de iktidarınız. Bir özür dilemek erdemdir diyorum ve sizi ben de istifaya davet ediyorum. Sağlık yalnızca tıbbi bakım anlamına gelmemekte aynı zamanda sosyal ve politik açıdan da tam bir iyilik halinin olması anlamına gelmelidir. Doğayı, canlıyı, toplumun geleceğini bütüncül bir yaklaşımla önceleyen sağlık sistemi benimsenmeli. Sağlığın bireysel değil toplumsal olarak ele alınması elzemdir."

"Önceki Sağlık Bakanımızdan sonra öyle bir sistem devraldınız ki zor bir durumdasınız"

İYİ Parti Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba ise şunları söyledi:

"Sağlıkta ilk 10 yıl çok güzel şeyler gördük, güzel şeylere imza atıldığına şahit olduk. 2018'den sonra bozulmalar başladı. Samimiyetinize inanıyorum ancak önceki Sağlık Bakanımızdan sonra öyle bir sistem devraldınız ki gerçekten zor bir durumdasınız. Hastalıklardan korunma, yaşam süresinin artması, beden ve ruh sağlığının sürdürülmesi ve çalışma gücünün arttırılması halk sağlığının en önemli amacıdır. Ben devletimden barınma, açlık sınırının üstünde sağlıklı gıda ve bunları sağlayacak devamlı bir iş isterim. Fakat asgari ücretin 17 bin lira olduğu, en düşük emekli maaşının 12 bin 500 lira olduğu, yüksek enflasyon ve işsizliğin bulunduğu ülkemizde insanların bu standartları yakalaması çok zor. Bu şartlar altında bakanlığınızın üzerindeki yük her geçen gün artıyor.

"Siz Sağlık Müdürlüğü döneminizde yenidoğan çetesini es geçtiniz"

Saadet Partisi grubu adına konuşan Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap şu ifadeleri kullandı:

"Çetelerin cirit attığı hastaneler faaliyete devam ederken siz İl Sağlık Müdürüydünüz. Sağlık müdürlüğü yapıp da bir hastanede iki yoğun bakım uzmanı ile bir hastanenin nasıl döneceğini biliyor olmanız gerekiyor. 68 saat mesai yapılıyor haftada. İş Kanunu'na da her türlü kanuna da aykırı. Bu şahısların gece orada olmadığını siz de biliyorsunuz. İstanbul, İzmir, Ankara'daki hastanelerde özellikle gece nöbetlerinde yoğun bakımlarda kimlerin nöbeti tuttuğunu siz de bakan yardımcılarımıza çok iyi biliyor. O hastanede çalışmayan, hemşirelerin kendisini doktor olarak tanıttığı, yabancı uyrukluların yeterli ücret alamayan asistanlar görev yapıyor. Çat kapı bir gece sizinle teftiş yapalım. Sizin 'çürük elma' dediğiniz hafiflettiğiniz olaya siz müdahale edemediniz çünkü bunlar ağır toplardı. Siz Sağlık Müdürlüğü döneminizde yenidoğan çetesini es geçtiniz, hepsinin farkındaydınız. Buradaki bakanlık yetkililerinin hepsi biliyor bence. Bilmiyorsanız zaten buraya gelmeniz doğru değildi. Allah kimseyi sizin durumunuza düşürmesin. Yalanı, yanlışı, gerçek dışı şeyleri savunmak zorundasınız. Sistemin aksamayan bir yeri yok dolayısıyla düzeltilecek yeri de kalmamış. Aile hekimlerini şu derme çatma binalardan kurtarın. Hekim arkadaşlar bina ile uğraşmaktan hasta bakamıyorlar.

Kasap, "Şehir hastaneleriyle ilgili eski bakanlar hep 'hasta garantimiz yok' dediler. Türkiye'deki hastanelere yatırım yapan Çin Bankası, web sayfasında yayınlamış. Garanti yüzde 70 demiş. Siz bu projelerden vazgeçemiyorsunuz. Hastalara insan değil müşteri olarak bakıldığı için oluyor bunlar" dedi. Kasap, konuşmasının sonunda ise Bakan Memişoğlu'na, "Sağlık müdürüyken yapmadığınızı şimdi yapın ve istifa edin. Yenidoğan çetesine 'çürük elma' demek sizi aklamaz" dedi.