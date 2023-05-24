MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora ve Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kayıtlarını yaptırdı. TBMM'de kayıt yaptıran milletvekili sayısı 20 oldu.

14 Mayıs'ta yapılan 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi ardından mazbatasını alan milletvekilleri TBMM'de kayıtlarını yaptırmaya devam ediyor. MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, eşi Yasin Dora ile Meclis'e gelerek kaydını yaptırdı. Zuhal Karakoç Dora'ya rozetini eşi taktı. Zuhal Karakoç Dora, "Cumhurbaşkanı Seçiminin milletimiz lehine, Cumhur İttifakı'nın güçlü bir şekilde Mecliste temsiline eş olarak tamamlanası ile birlikte güzel bir yasama yılı geçiririz inşallah. Milletimize, vatanımıza hayırlı uğurlu olsun. Ben, Meclis idari teşkilatında Strateji Geliştirme Başkan Yardımcısıydım. Benim için vekil olmak, oda değiştirmek oldu aslında" dedi.MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık da kaydını yaptırdı. Kayıt işlemlerini tamamlayan Yılık'a rozeti takıldı. Yılık, uzun dönem sonra Çankırı'nın ilk kadın milletvekili olarak şehrini Mecliste temsil edeceğini söyleyerek "Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesiyle birlikte Hatice Özgener ilk defa Çankırı'yı Mecliste temsil ediyor; ama ondan sonra Çankırı'dan hiçbir kadın milletvekili yok. Dolayısıyla bu noktada benim için ayrı bir gurur kaynağı olacak. Çok sevgili hemşehrilerimi büyük bir gururla Mecliste temsil edeceğim. Beni destekleyen, bana inanan, her daim sevgisini hissettiren hemşehrilerime teşekkür ediyorum" diye konuştu.Bugün Dora ve Yılık'ın kayıt yaptırmasıyla TBMM'de kayıt yaptıran toplam milletvekili sayısı 20 oldu. (DHA)

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