Survivor 2024'te bugün oynanan Bil Bakalım oyununda ilginç bir soru merak uyandırdı: İlk Uluslararası basketbol maçı kaç yılında oynanmıştır? Bu sorunun yanıtı hem yarışmacıları hem de izleyicileri düşündürdü. Dünyanın en uzun öküzünün günlük su tüketimi hakkında bilgi araştırılıyor.

İLK ULUSLARARASI BASKETBOL MAÇI KAÇ YILINDA OYNANMIŞTIR?

. İlk resmi basketbol maçı 127 yıl önce 20 Ocak 1892'de Albany, New York'ta oynandı. Çoğu taşradan gelen gençler, tatillerde evlerine dönüyor ve oyunu memleketlerine yayıyordu. Üniversitenin etkili uluslararası öğrenci ağı sayesinde başka ülkeler de basketboldan haberdar oldu.

İlk uluslararası maç, 1909 yılında St. Petersburg'da oynanıyor. Mayak Saint Petersburg, Amerikan takımı olan YMCA'i yeniyor.