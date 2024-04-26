Wi-Fi ne zaman icat edildi? Survivor Bil Bakalım soru cevaplar 26 Nisan 2024 Cuma!
Survivor 2024'te bugün günü Bil Bakalım oynanıyor. İlginç soruların yer aldığı bölümde Wi-Fi ne zaman icat edildi? sorusunun yanıtı merak edildi. Peki, Wi-Fi ne zaman icat edildi? Survivor Bil Bakalım soru cevaplar 26 Nisan 2024 Cuma!
Survivor 2024'te bugün oynanan Bil Bakalım oyununda ilginç bir soru merak uyandırdı: Wi-Fi ne zaman icat edildi? Bu sorunun yanıtı hem yarışmacıları hem de izleyicileri düşündürdü. Dünyanın en uzun öküzünün günlük su tüketimi hakkında bilgi araştırılıyor.
Wİ-Fİ NE ZAMAN İCAT EDİLDİ?
Wi-Fi Ne Zaman İcat Edildi? Wi-Fi tarihi, 1970'li yıllara dayanır. 1971 yılında Hawaii Üniversitesi'nde ALOHAnet adı verilen bir ağ sisteminin oluşturulması Wi-Fi'nin ilk adımlarından biri oldu.