Wi-Fi ne zaman icat edildi? Survivor Bil Bakalım soru cevaplar 26 Nisan 2024 Cuma!

Survivor 2024'te bugün oynanan Bil Bakalım oyununda ilginç bir soru merak uyandırdı: Wi-Fi ne zaman icat edildi? Bu sorunun yanıtı hem yarışmacıları hem de izleyicileri düşündürdü. Dünyanın en uzun öküzünün günlük su tüketimi hakkında bilgi araştırılıyor.

Wİ-Fİ NE ZAMAN İCAT EDİLDİ?

Wi-Fi Ne Zaman İcat Edildi? Wi-Fi tarihi, 1970'li yıllara dayanır. 1971 yılında Hawaii Üniversitesi'nde ALOHAnet adı verilen bir ağ sisteminin oluşturulması Wi-Fi'nin ilk adımlarından biri oldu.