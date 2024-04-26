Brezilya'daki Anıtsal Eksen'de yan yana kaç araç gidebilir? Survivor Bil Bakalım soru cevaplar 26 Nisan 2024 Cuma!

Survivor 2024'te bugün oynanan Bil Bakalım oyununda ilginç bir soru merak uyandırdı: Brezilya'daki Anıtsal Eksen'de yan yana kaç araç gidebilir? Bu sorunun yanıtı hem yarışmacıları hem de izleyicileri düşündürdü. Dünyanın en uzun öküzünün günlük su tüketimi hakkında bilgi araştırılıyor.

BREZİLYA'DAKİ ANITSAL EKSEN'DE YAN YANA KAÇ ARAÇ GİDEBİLİR?

Dünyanın en geniş yolu olan Brezilya'daki Anıtsal Eksen'de 160 araba yan yana gidebilir.