Tarsus'ta kamyon şarampole devrildi, sürücü yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kamyonun şarampole devrilmesi sonucu sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kamyonun şarampole devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.
Çamalan Mahallesi Alman Mezarlığı mevkiinde Adil Arıkan'ın kullandığı 01 DC 465 plakalı patates yüklü kamyon, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada sürücü hafif yaralandı.