Talas Belediyesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin Birinci Etabı Tamamlandı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçedeki yapı stokunu yenileyerek daha güvenli ve modern yaşam alanları inşa etmek amacıyla başlattıkları kentsel dönüşümün birinci etap çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

Yalçın, yazılı açıklamasında, Harman Mahallesi 62 Evler Sitesini kapsayan Talas Belediyesi Kentsel Dönüşüm Projesinin birinci etabının tamamlandığını ve 66 hak sahibine evlerinin kurayla teslim edileceğini belirtti.

Kura çekiminin 20 Ocak Cumartesi günü saat 10.30'da Talas Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirileceğini aktaran Yalçın, şunları kaydetti:

"Allah devlete zeval vermesin. Devlet kentsel dönüşümde çok güzel iş yaptı. Vatandaşlarımız bize güvendi. Biz de belediye olarak var gücümüzle vatandaşlarımız için durmadan çalışarak yeni yuvalarına kavuşmalarını sağladık. Vatandaşlarımız artık eskimiş, yıpranmış ve en önemlisi çürük binalarının yerine daha sağlıklı, modern ve olmazsa olmaz şart olan depreme dayanıklı evlerine kavuşacak. Bu vesileyle yeni konutlarında geçecek vatandaşlarımıza huzur, mutlu ve sağlıklı günlerde yaşamalarını diliyorum. Emeği geçen yüklenici firmalar ve belediye personelimize teşekkür ediyorum."