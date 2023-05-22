Taksim'deki gece kulübünde yapılan alevli şov 3 kişiyi yaraladı

TAKSİM'DE GECE KULÜBÜNDEKİ ALEVLİ ŞOV 3 KİŞİYİ YARALADI

Murat DELİKLİTAŞ-Mustafa Mert KARACA/İSTANBUL,(DHA)-TAKSİM'de, bir gece kulübünde yapılan alevli şov nedeniyle olası bir facianın eşiğinden dönüldü. Çalışanların bar tezgahına yanıcı madde dökerek yaptıkları şov sırasında parlayan alev 2'si kadın 3 müşteriye sıçradı. Müşterilerin saç ve yüzlerinin hafif şekilde yaralandığı olay anı kameralara da yansıdı. 'Taksirle Yaralama' suçundan işlem yapılan 3 çalışan savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Müşterilerine farklı deneyimler sunmak isteyen eğlence mekanlarının son dönemlerde hayata geçirdiği alevli şovlar zaman zaman istenmeyen olaylar yaşanmasına neden oluyor. İstiklal Caddesi Kurabiye Sokak'taki bir gece kulübünde dün saat 05.00 sıralarında meydana gelen olayda, müşterileri eğlendirmek için yapılmak istenen ateş şovu bir faciaya davet çıkardı. Gece kulübündeki eğlence sırasında çalışanlar bar tezgahına yanıcı madde döktükten sonra yaktı. Müşteriler şovu ilgiyle izlerken, çalışanlardan biri sönmeye başlayan alevi canlandırmak için tezgahın üzerine tekrar yanıcı madde döktü. Bu sırada parlayan alev Fatma O., Gül E. ve Murat A. adlı müşterilerin üzerine sıçradı. Müşteriler panikle kaçışırken, üzerlerine sıçrayan alevler çalışanlar ve diğer müşterilerin yardımıyla söndürüldü. Bu anlar gece kulübünün güvenlik kamerasına anbean yansıdı.Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yüz ve saçlarına sıçrayan alevler yüzünden hafif şekilde yaralanan Fatma O., Gül E. ve Murat A. kaldırıldıkları hastanede yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.Taksirle Yaralama suçundan gözaltına alınan A.A., N.Ç. ve M.Y. adlı gece kulübü çalışanları, polis merkezinde yapılan işlemlerin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.