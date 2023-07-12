Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Aksu: Yüzde 100 oranında artış talebimiz oldu

İSTANBUL Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun imzasıyla İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı'na sunulan taksi ücret tarifelerine yüzde 100 zam talebinin UKOME toplantısında görüşülmesi bekleniyor. Aksu zam talebiyle ilgili, "Mesleğimizi sürdürebilirlik adına ayrıca hizmet kalitemizin artması adına giderlerimiz oranında zam tarifesini İstanbul Büyükşehir Belediye'mizden talep ettik. Ayın 27'sinde yapılacak UKOME toplantısında en az yüzde 100 oranında taksimetre ücret tarifelerine artış talebimiz oldu. Toplu taşımadan çok ucuz kaldık. İstanbul'da bütün vatandaşlar toplu taşımayı bıraktılar. Taksiyle ulaşımı tercih etmeye başladılar" dedi.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun imzasıyla İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı'na iletilen İstanbul'da taksi ücret tarifelerine yüzde 100 zam talebinin 27 Temmuz'da gerçekleşecek UKOME toplantısında görüşülmesi bekleniyor. İTEO Başkanı Eyüp Aksu taksicilerin zam talebi hakkında konuştu. İstanbul'daki bazı taksiciler zam talebinin gerçekleşmesi gerektiğini belirtirken bazı vatandaşlar ise taksi ücretlerinin mevcut haliyle yüksek olduğunu ifade etti.

"EN AZ YÜZDE 100 ORANINDA TAKSİMETRE ÜCRET TARİFELERİNE ARTIŞ TALEBİMİZ OLDU"

"TOPLU ULAŞIMDAN TAKSİMETRE ÜCRET TARİFESİ ÇOK AŞAĞIDA KALDI ÇOK UCUZUZ"

"ŞU AN KURTARMIYOR"

"PARAN VARSA TAKSİYE BİNERSİN"

"HAK ETMEDİKLERİ ÜCRETLER ALIYORLAR"

UKOME'YE DİLEKÇE

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası tarafından UKOME'ye sunulan dilekçede ise, "27.12.2022 tarihinde yapılan son taksimetre zammından sonra geçen süre içerisinde demirbaş giderlerimiz olan yedek parça, işçilik, sosyal güvenlik prim artışları, araç sigorta kasko artışları, lastik, akü, madeni yağ gibi kalemlerde yüzde 100'ü geçen artışlardan dolayı esnafımız çok etkilenmiştir. En önemlisi gelirimiz ile belirli sürelerde yenilemek mecburiyetinde olduğumuz, hizmet sunduğumuz arabalarımızı araç fiyatlarının üç katına çıkmasından dolayı söz konusu gelirler ile yenilemek mümkün gözükmemektedir. Son ekonomik tablolar incelendiğinde hizmet veremeyecek şekilde durma noktasına geldik, hizmet kalitemizin düşmemesi ve sürdürülebilir taşıma hizmeti verebilmemiz için en az %100 oranında taksimetre tarife artışının ilk yapılacak UKOME toplantısında gündeme alınması ve karara bağlanması hususunda gereğinin yapılmasını arz ederiz." ifadeleri yer aldı.