İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Avrupa'nın daha fazla dikkate alınmak için değişmesi gerektiğini söyledi.

Tajani, Yabancı Basın Derneği'nde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde gelecek ay yapılacak olan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin yaklaştığına işaret eden Tajani, "Avrupa, daha fazla dikkate alınmak için değişmeli. Barışın taşıyıcısı olmalı, Orta Doğu'da aktif bir rol oynamalı. Daha güçlü, daha az çekingen olmalıyız, aynı zamanda NATO'yu da daha fazla hesaba katmalıyız." dedi.

Tajani, AB için ortak bir Avrupa savunmasına ihtiyaç olduğunu vurguladı.

NATO'nun Ukrayna'da bir askeri harekata girişmesine karşı olduklarını dile getiren Tajani, "Rusya ile savaşta değiliz. Biz Ukrayna'ya bir sinyal verme konusunda karar aldık ama onlar şu an NATO'nun bir parçası değil ve savaş olduğu sürece de bu olmayacak." diye konuştu.

Tajani, soru üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için yarın yapılacak yemin törenine, İtalya'nın katılmayacağını kaydetti.

"Siviller için Refah'a saldırılmaması gerektiğini her zaman söyledik"

AA muhabirinin, "İtalya'nın daha önce Gazze'de sahra hastanesi kurma fikrini ortaya attığını ancak bu konuda halen bir adım atılmadığını hatırlatarak, bu fikrin rafa mı kalktığı" sorusuna Tajani, "Bombardımanlar altında hastane inşa etmek zor. Bazıları, Refah kapısının oraya inşa edilebileceğini söylemişti. Filistinli çocukları hastanelerde tedavi ediyoruz, bir hastane gemisi de göndermeye hazırız." yanıtını verdi.

Gazze'de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması için bölge ülkeleriyle ve Batı ile çalıştıklarını belirten Tajani, "Siviller için Refah'a saldırılmaması gerektiğini her zaman söyledik." dedi.

Tajani, iki devletli çözümden yana olduklarını vurgularken, "Lübnan'daki gibi Birleşmiş Milletler (BM) şemsiyesi altında bir Filistin devletinin doğuşunun koşullarını yaratmaya yönelik barış misyonuna katılmaya hazır" olduklarını ifade etti.