Tahran'da Uluslararası Filistin Konferansı düzenlendi

İran'ın başkenti Tahran'da, yaklaşık 50 ülkeden temsilcinin katılımıyla Uluslararası Filistin Konferansı gerçekleştirildi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin açılış konuşmasını yaptığı konferansta, aralarında Türkiye, Pakistan, Katar, Bosna Hersek, Kırgızistan, Afganistan, Umman, Suudi Arabistan, Malezya, Çin ve Rusya'nın da olduğu yaklaşık 50 ülkeden katılımcı hazır bulundu.

Konferansa, Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız ile Tahran Büyükelçisi Hicabi Kırlangıç katılırken, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mustafa Kamalak, Saadet Partisi Hatay Milletvekili ve Genel İdare Kurulu Üyesi Necmettin Çalışkan ile HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da Türkiye'den davetliler arasında yer aldı.

Cumhurbaşkanı Reisi, açılış konuşmasında, katılımlarından dolayı tüm ülkelere teşekkür etti.

ABD ve bazı Batılı devletlerin, Gazze'ye yönelik saldırılar sırasındaki tavrına değinen Reisi, söz konusu ülkelerin, barıştan yana değil, savaştan yana olduklarını, bunu da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) ateşkes önerisini veto ederek, bir kez daha gösterdiklerini belirtti.

Reisi, dünyanın her yerindeki bilinçli ve vicdanlı insanların zihninin, Filistin meselesi ve Gazze'de İsrail'in ihlal ettiği insan hakları ile meşgul olduğunu vurgulayarak, Gazzeli kadın ve çocukların öldürülmesinin ve evlerinin yıkılmasının, derin üzüntü yaşattığını ifade etti.

ABD ve bazı Batılı devletlerin, İsrail'in işlediği suçlara ortaklık ettiğini söyleyen Reisi, Gazze'de olup bitenlere ilişkin uluslararası kuruluşların etkisizliğinin ise daha üzücü olduğunu dile getirdi.

İbrahim Reisi, mevcut dünya düzenini "adaletsiz" olarak nitelendirerek, Gazze'de işlenen savaş suçlarının, kadın ve çocukların öldürülmesinin de bu düzenin bir ürünü olduğunu vurguladı.

İnsanlığın, yeni bir dünya düzeni oluşturmayı düşünmesi gerektiğini dile getiren Reisi, bunu şekillendirmek için de bu tür fikri toplantılar ile ortak düşüncelerin etkileşime geçmesi ve ciddi çaba sarf edilmesi gerektiğini kaydetti.

Reisi, Gazze'ye yönelik saldırıların derhal durdurulmasının, bölgedeki ablukanın kaldırılmasının ve sınırların insani yardım için açılmasının yanı sıra Gazze'nin yeniden imarına yardımcı olmak için özel bir fon oluşturulmasının gerektiğini anlattı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yıldız ise konferansta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Gazze'ye yaptığı yardımların yanı sıra Türk sivil toplum örgütleri, farklı sosyal ve siyasi kesimlerden bireyler ile kuruluşların da Filistin'e yardım için gönüllü seferber olduklarını aktardı.

"İsrail'in hedef gözetmeksiniz yaptığı saldırıların yol açtığı yıkımlar ve can kayıplarının yakın tarihte örneğinin olmadığını" belirten Yıldız, barışsever ülkelerin, İsrail ve destekçileri üzerinde baskı oluşturmak için birlikte hareket etmesi gerektiğine dikkati çekti.

Yıldız, "Acil ateşkes sağlanmalı, kesintisiz insani yardıma izin verilmeli. Ayrıca, 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devleti konusunda iki devletli çözüm için müzakereler başlamalı." dedi.