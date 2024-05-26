TAG Otoyolu'nda korkunç kaza: 10 ölü, 39 yaralı

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TAG Otoyolu'nda meydana gelen kazada 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 39 vatandaşın yaralandığını duyurdu. Yerlikaya, kazada bir otobüs, iki binek araç ve bir kamyonun çarpıştığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TAG Otoyolu'nda meydana gelen kazaya ilişkin X hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"Diyarbakır'dan İstanbul'a gitmekte olan bir yolcu otobüsü Mersin ili Tarsus İlçesi Yenice Mahallesi mevkide otobanda iki binek araç ve bir kamyonla çarpıştı. İlk belirlemelere göre kazada maalesef 10 vatandaşımız hayatını kaybetti, 39 vatandaşımız ise yaralandı. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."