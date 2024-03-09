Suudi Arabistan ve Ürdün, BMGK'nin Sudan'da ateşkes kararını memnuniyetle karşıladı

Suudi Arabistan ve Ürdün, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Sudan'da ramazan ayı boyunca ateşkes yapılmasına ilişkin karar tasarısının kabul edilmesini memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, BMGK'de alınan karardan duyulan memnuniyet belirterek, taraflardan bu karara ve halkın kutsal değerlerine saygı duyması istendi.

Açıklamada, Sudan'ın ve halkının istikrarının sağlanması için "düşmanlığın sonlandırılması" ve "Cidde Bildirgesi çerçevesinde siyasi çözüm" sağlanması çağrısı yapıldı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise BMGK'nin kararının "Sudan'daki krizin çözümü ve ülkede aylardır devam eden savaşın durması için bir başlangıç olması" temennisinde bulunuldu.

"Mübarek ramazan ayının ateşkes için bir fırsat olması ve kapsamlı bir diyalog sürecinin başlaması" gerektiği belirtilen açıklamada, "Sudan'ın toprak bütünlüğünün ve halkının can güvenliğini sağlayan bir anlaşma" yapılması istendi.

BMGK'de dün Sudan'da ramazan boyunca ateşkes yapılmasına ilişkin karar tasarısı kabul edilmişti.

Sudan'daki iç savaş

Sudan'da Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan komutasındaki ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), Aralık 2018'deki halk ayaklanması sonrasında yönetimi ele geçirip, yaklaşık 30 yıl iktidarda kalan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in Nisan 2019'da devrilmesinin ardından sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümette yer almış, 2021'de ise sivil hükümete karşı birlikte darbe düzenlemişti.

Ordu ve HDK'nin, askeri ve güvenlik reformu kapsamında HDK'nin orduya entegrasyonu meselesinde anlaşmazlığa düşmesinin ardından 2023'ün nisan ayı ortasında iç savaş patlak vermişti.

Ülke o tarihten bu yana taraflar arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 6 milyon kişi ülke içinde başka şehirlere, 1,7 milyon kişi çevre ülkelere kaçtı.